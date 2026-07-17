Escola pública de Campo Grande vence prêmio nacional de educação ambiental e receberá R$100 mil

A Escola Municipal Antonio José Paniago, da Rede Municipal de Ensino (Reme), está entre as cinco vencedoras do Prêmio Escolas Baseadas na Natureza (EbN) 2026. A unidade receberá R$ 100 mil para implantar um projeto voltado à naturalização dos espaços escolares, com foco na manutenção de cisternas e no manejo de abelhas.

Promovido pela Motiva, com apoio técnico do Crescer e do Instituto Alana, o prêmio reconhece iniciativas que aproximam estudantes da natureza e incentivam práticas sustentáveis no ambiente escolar. Além do recurso financeiro, as escolas selecionadas recebem acompanhamento técnico e pedagógico para a execução dos projetos.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, a conquista evidencia a qualidade do trabalho desenvolvido na Rede Municipal de Ensino e o compromisso dos profissionais com uma educação inovadora.

“Essa conquista tem um significado muito especial para toda a Rede Municipal de Ensino, porque evidencia a qualidade do trabalho desenvolvido nas escolas e o compromisso dos profissionais com uma educação que vai além da sala de aula. Quando uma unidade da Rede é reconhecida em nível nacional, percebemos que estamos no caminho certo, com práticas pedagógicas inovadoras e conectadas com as necessidades reais dos nossos estudantes.”

Escola receberá R$ 100 mil para implantar um projeto voltado à naturalização dos espaços escolares | Foto: Divulgação/ PrefCG

Na Escola Municipal Antonio José Paniago, o investimento permitirá ampliar ações já desenvolvidas no Laboratório de Ciências. O projeto prevê a manutenção das cisternas e atividades voltadas ao manejo de abelhas, fortalecendo a educação ambiental e a aprendizagem prática dos estudantes. A proposta ainda será avaliada pela equipe do Programa Escolas Baseadas na Natureza durante visita técnica à unidade.

Responsável pelo Laboratório de Ciências, a professora Camila Cristina Czernisz Barbosa destaca que o reconhecimento fortalece o projeto desenvolvido com os estudantes sobre a importância dos polinizadores e incentiva a continuidade das ações de educação ambiental. “Foi uma mistura de alívio e uma alegria imensa. Ver o nome da nossa escola ganhando destaque em um prêmio nacional é a prova de que todo o esforço vale a pena”, afirma.

O Prêmio Escolas Baseadas na Natureza é destinado a escolas de municípios onde a companhia atua e incentiva projetos que integrem educação, sustentabilidade e território. As propostas contemplam iniciativas como hortas pedagógicas, jardins de chuva, espaços de aprendizagem ao ar livre e outras soluções voltadas à aproximação entre escola e natureza. Além do financiamento, as escolas vencedoras passam a integrar uma rede nacional de intercâmbio de experiências e recebem acompanhamento técnico para a implementação dos projetos.