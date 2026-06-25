Frio ameaça 400 gatos; ONG pede doações

A queda das temperaturas em Campo Grande acendeu um alerta na ONG Amicats, responsável pelo acolhimento de quase 400 gatos resgatados. Com previsão de frio intenso nos próximos dias, a entidade iniciou uma campanha para arrecadar cobertores, mantas, toalhas e ração.

Segundo a instituição, o inverno aumenta os desafios para manter os animais protegidos. Em um abrigo com centenas de gatos, os materiais utilizados para aquecimento precisam ser trocados constantemente, principalmente em períodos de chuva e umidade.

Embora possuam pelagem, os felinos também sofrem com as baixas temperaturas. A exposição prolongada ao frio pode provocar queda da temperatura corporal e agravar problemas de saúde, especialmente entre filhotes, idosos e animais em recuperação.

A presidente da Amicats, Ana Cristina Castro, afirma que o período exige reforço nas doações. "O inverno é sempre uma época muito difícil para quem cuida de tantos animais. São quase 400 vidas que dependem exclusivamente da solidariedade das pessoas. Precisamos de cobertores, mantas, toalhas e ração para que eles passem por esse período com dignidade."

Ela destaca que muitos dos gatos acolhidos chegaram ao abrigo após situações de abandono, maus-tratos ou doenças. "Muitos chegaram até nós depois de sofrerem abandono, maus-tratos ou doenças. Eles já enfrentaram tanto. O que pedimos agora é um gesto de carinho para que nenhum deles passe frio ou fome."

Além da necessidade de abrigo, o consumo de alimentos também aumenta durante o inverno. Como gastam mais energia para manter a temperatura corporal, os animais tendem a demandar maior quantidade de ração.

A campanha arrecada ração para gatos, sachês destinados a filhotes e animais doentes, tapetes higiênicos, jornais, mantas, cobertores, toalhas, produtos de limpeza e medicamentos. As doações podem ser entregues em clínicas veterinárias e estabelecimentos parceiros da Capital identificados como pontos de coleta da Amicats.

Quem preferir também pode contribuir financeiramente por meio do Pix solidário da instituição. As informações sobre formas de ajudar estão disponíveis nas redes sociais da ONG.