Pela 1ª vez na história, vereador faz audiência pública em acampamento

O vereador Landmark Rios (PT), realiza pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Campo Grande, uma audiência pública em um acampamento.

Conforme anúncio, o encontro terá início às 9h do sábado (4.ju.26), no Acampamento Zumbi dos Palmares, do Movimento Popular de Luta (MPL), instalado em uma área do Incra às margens da BR-262, na saída para Três Lagoas.

Com a medida, Landmark leva o Legislativo até uma das maiores ocupações organizadas da Capital sul-mato-grossense, para discutir uma antiga reivindicação dos movimentos do campo: a criação de um cinturão verde voltado à agricultura familiar.

Segundo apurou o MS Notícias, foram enviados convites para parlamentares, representantes de movimentos sociais e famílias acampadas para discutir mecanismos de acesso à terra por meio da reforma agrária e formas de ampliar a produção de alimentos em Campo Grande.

Segundo a organização, o Zumbi dos Palmares abriga entre 800 e mil famílias. A área ainda é considerada um acampamento, por permanecer sob administração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), sem processo de assentamento concluído.

A principal proposta em debate será a implantação de um cinturão verde ao redor da Capital. A ideia prevê a destinação de áreas para agricultores familiares produzirem hortaliças, legumes, frutas e outros alimentos destinados ao abastecimento do mercado local.

À reportagem do MS Notícias, o líder nacional do Movimento Popular de Luta (MPL) e presidente da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar (APAF), Jonas Carlos da Conceição, o "Beto do Movimento", elogiou a iniciativa do vereador Landmark e afirmou que o debate pode aproximar o Legislativo das demandas das famílias acampadas.

"Eu acho que a audiência é uma excelente iniciativa que o vereador Landmark teve. É puxar esse debate sobre a valorização da agricultura familiar, sobre a necessidade de criar assentamentos, mas também de valorizar a agricultura familiar em torno das cidades, das capitais e dos municípios de médio e grande porte", declarou.

Segundo Beto, fortalecer esse modelo de produção também pode refletir diretamente no preço dos alimentos pagos pela população.

"Essa iniciativa traz principalmente a importância e a necessidade de valorizar a agricultura familiar. Isso precisa existir até para poder baratear o custo dos alimentos para os consumidores", comentou.

Além da criação do cinturão verde, o dirigente do MPL argumentou que a audiência pública abra espaço para discutir mudanças na legislação que define os critérios de seleção das famílias contempladas pela reforma agrária.

"Quando a gente fala do cinturão verde, também tem um debate que a sociedade e, principalmente, as famílias que aguardam pela reforma agrária precisam fazer. Hoje, o método de seleção por editais e pontuação acaba desorganizando famílias que já se conhecem, que vivem juntas nos acampamentos", explicou.

Para ele, o atual modelo deveria ser revisto para preservar a organização construída pelas famílias ao longo dos anos.

"Esse é um tema que a gente precisa debater para o ano que vem: a alteração dessa lei que determina o método de seleção. A família tem que ser assentada respeitando a organização que ela já tem no acampamento e os conhecimentos que as pessoas têm entre si", defendeu.

Beto avaliou que a audiência pública também permitirá tirar dúvidas das famílias sobre o processo de acesso à terra.

"É excelente a iniciativa que o Landmark teve de trazer esse debate para a Câmara do município. As famílias também vão poder entender um pouco sobre os critérios de seleção e compreender que existe uma necessidade de assentar quem está há anos nos acampamentos".

Ao propor que debate seja no acampamento e mobilizar equipe para isso, Beto salientou que o vereador deixa um exemplo.

"Isso é histórico, para Campo grande e para o estado", completou.

SERVIÇO

A audiência pública está marcada para as 9h deste sábado (4.jul.26), no Acampamento Zumbi dos Palmares, localizado no km 305 da BR-262, na saída de Campo Grande para Três Lagoas. O evento é aberto ao público.