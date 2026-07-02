Vídeo: indígenas invasores do DSEI passam a noite bebendo em bar

Moradores da região da Rua Alexandre Fleming, na Vila Bandeirantes, flagraram alguns dos indígenas que invadiram a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) em um bar durante a noite de 3ª feira (30.jun.26), dia da ocupação, e também na manhã desta 4ª feira (1º.jul.26).

De acordo vídeo e imagem enviadas ao MS Notícias , os invasores, liderados por um grupo de cinco caciques, estariam consumindo bebida alcoólica custeada pelas lideranças.

"Um lote deles amanheceu nesse Restaurante Primavera, que é bar, todos bêbados. Inclusive, ainda tem alguns lá", relatou uma moradora em mensagem enviada à reportagem na manhã desta 4ª feira.

A fonte, que pediu para não ser identificada por temer represálias dos invasores, afirmou suspeitar que parte dos indígenas tenha sido cooptada para participar da invasão da sede.

"O que parece é que os caciques trouxeram essas pessoas em troca de bebida para fazer essa baderna", lamentou.

Eis o vídeo:

Como mostramos em tempo real aqui no MS Notícias , o DSEI está tomado por invadores desde a manhã da 3ª feira. A invasão, segundo informações apurados no local, teria sido encabeçada pelo secretário municipal de Assuntos Indígenas de Dois Irmãos do Buriti, Cássio Rodrigues (funcionário do prefeito emedebista "Japão"), e o servidor de carreira Genilson Duarte.

Nos arredores da sede, diversos veículos permanecem estacionados. Um deles chama a atenção: um Fiat Siena branco com a identificação do Conselho Comunitário de Segurança da Aldeia Cachoeirinha estampada nas portas.

Veículo oficial é usado na cidade por um dos invasores. Foto: Botija | MS Notícias

O veículo foi destinado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para atender à comunidade, mas foi estacionado nas proximidades da sede do DSEI-MS por um dos invasores durante a ocupação.

No final da tarde de ontem (30.jun), os invasores teria se reunido com o deputado federal Vander Loubet, junto a um dos funcionário da deputada federal Camila Jara, e uma liderança da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Na conversa, os indígenas invasores sustentaram que "só deixam o prédio após serem atendidos com cargos e indicarem um novo coordenador do DSEI".

Vamos lembrar que o atual coordenador distrital do DSEI-MS, Lindomar Ferreira da Silva, conhecido apenas como Lindomar Terena, esteve na manhã de ontem no local após seus servidores terem sido expulsos do prédio pelos invadores. Na ocasião, Lindomar lamentou a situação. Para ele, enquanto essas pessoas estão no prédio, as demandas para a Saúde nos territórios estão travadas.

“Traz prejuízo à comunidade, por quê? Nós estamos com medicamento para ser entregue, nós estamos com pagamentos para ser feito para os motoristas da saúde indígena, colaboradores da saúde indígena, licitações em andamento, entrega de viaturas em andamento. E aí, eles vai e fazem isso”, lamentou Lindomar. Saúde indígena recebe 91 novos veículos em MS

Enquanto prejudica os atendimentos de saúde em todo o Estado, o pequeno grupo de invasores permanece em espaços climatizados na sede e ainda consome bebida alcoólica nos arredores do prédio.

A reportagem tentou contato, ao longo da manhã desta 4ª feira, com o deputado Vander Loubet e sua assessoria para saber quais medidas serão adotadas em relação aos invasores. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.