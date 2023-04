Estande da Prefeitura na Expogrande sedia lançamento do I Circuito Gastronômico de Campo Grande

A assinatura e lançamento do I Circuito Gastronômico de Campo Grande, que começa nesta terça-feira (18), aconteceu nesse domingo no Stand PrefCG, instalado na 83ª Expogrande. O espaço, aberto até o dia 23 de abril, proporciona aos visitantes um ambiente para ampliação da rede de contatos, troca de experiências, além de servir como vitrine para as últimas tendências e inovações do mercado.

O Circuito Gastronômico, com curadoria do Chef Paulo Machado, segue até o dia 7 de maio e visa o despertar para a identidade gastronômica ligada ao regionalismo e receitas tradicionais de Mato Grosso do Sul.

“Estamos lançando aqui no estande da Prefeitura, na Expogrande, o 1° Circuito Gastronômico da nossa cidade, uma oportunidade de mostrar os sabores e ingredientes regionais em mais de 60 restaurantes de Campo Grande, fomentando o uso do que é encontrado aqui mesmo, no mercadão, nas feiras, isso faz com que a economia gire de uma forma sustentável”, ressalta o Chef Paulo.

Os restaurantes preparam pratos com uso obrigatório de ingredientes regionais como baru, pequi, guavira, nicola, galinha caipira, carne de sol, mocotó, pintado, miúdo, linguiça de maracajú, devirados de búfalo, pacu, mel de abelha nativa do Pantanal, coentro, erva mate, polvilho azedo e doce, farinha de mandioca de furnas, farinha de milho saboró, rapadura de furnas, mandioca, palmito guariroba, traíra (peixe) e sobá. Com valores de R$ 20 a R$ 64, estarão disponíveis em mais de 60 lugares como bares, restaurantes, hamburguerias e cafeterias de Campo Grande.

“O 1º Circuito Gastronômico vem para inovar com uma culinária que valoriza a cultura regional do nosso estado, dando a devida a importância a gastronomia de Campo Grande. O nosso principal objetivo é trazer público a nossos bares, restaurantes, hamburguerias, pizzarias, afeterias, impulsionando assim as atividades turísticas da nossa capital”, avalia Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Além disso, o primeiro fim de semana no Stand PrefCG foi marcado pelo empreendedorismo feminino e palestras sobre a transformação do mercado imobiliário em Campo Grande. Se apresentaram representantes da FTX Negócios Imobiliários, Casa Colonial e da BPW – Associações de Mulheres de Negócios Profissionais.

Na sexta-feira (14), o empresário Willyan Raiano Francescon, do restaurante Casa Colonial, abriu a rodada de palestras falando sobre os impactos da Rota Bioceânica no comércio de alimentos e bebidas em Campo Grande.

Já Thiago Normando, representando a FTX Negócios Imobiliários, ressaltou a transformação do mercado imobiliário em Campo Grande, setor que cresce em alta com a 3ª maior valorização imobiliária entre capitais, de acordo com o índice da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe), o FipeZap.

“Eu fiquei bem animado com os temas e os palestrantes do estande da Prefeitura aqui na Expogrande. Observei que são assuntos diversos e estão presentes nas nossas vidas, abordados por diferentes óticas. Ver a Prefeitura presente, fomentando o conhecimento e economia, era tudo o que nós precisávamos”, ressalta Rodrigo Mendes, de 36 anos, que prestigiou a conversa sobre a transformação do mercado imobiliário.

Uma das mais conceituadas instituições de mulheres empreendedoras do país, a BPW – Associações de Mulheres de Negócios Profissionais, promoveu no estande da Prefeitura a reunião entre associadas. A conversa foi sobre o processo de crescimento das mulheres, estimulando sua inserção no cenário econômico, político e social e fortalecendo a comunidade local.

“Eu fico muito feliz de participar de um evento como esse, aberto ao público, com mulheres que entendem do que estão falando. Eu vim apenas visitar por curiosidade o local e me deparei com esse show de conhecimento. Saio daqui encantada com o estande e tudo que absorvi durante o evento”, conta a comerciante Jaqueline Barbosa, de 41 anos.

O estande, que vai funcionar durante todos os dias da feira, conta com palestras sobre o potencial econômico e turístico de Campo Grande, além de tratar de assuntos como os impactos da Rota Bioceânica no comércio da alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo.

A Feira de Negócios tem o objetivo de realizar troca de experiências e a conexão e networking entre os participantes de forma presencial. A Prefeitura participa desta edição da Expogrande a convite da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul).

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirma que o estande da Prefeitura tem se consolidado como um espaço de negócios e de possibilidades ilimitadas. “Por aqui já passaram delegações internacionais, encontro de mulheres empresárias e até lançamento de eventos no ramo das gastronomia. Tudo isso em poucos dias, já que inauguramos o espaço há quatro dias. Essas ações vão ao encontro do nosso projeto prioritário, que é o desenvolvimento econômico e fomento do turismo na Capital. O espaço segue aberto para a visitação de toda população até o próximo domingo”.

As inscrições para quem deseja assistir as palestras deverão ser feitas neste LINK ou clicando no banner localizado no topo da página inicial do SITE da Prefeitura, com pelo menos 24 horas de antecedência.