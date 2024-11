Mato-grossense falece aos 113 anos na Capital de MS

Aniceto Benedito da Silva morreu aos 113 anos na 5ª feira (21.nov.24), desses, 14 anos vividos no SIRPHA Lar do Idoso, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS).

Há 7 anos, em entrevista ao MS Notícias, Aniceto disse que já estava há vários anos local, na época com 105 anos, ele contou: “Antes, morei em Nobres (MT), depois no São Julião, aí vim para cá”. No São Julião ele realizou tratamento de hanseníase.

A lembrança dele estava em dia à época, pois de fato ele veio é mato-grossense, já que seu local de nascimento foi em Rosário Oeste, a aproximadamente 103 km da Capital mato-grossense, Cuiabá.

No local onde passou 4 décadas da sua vida, Aniceto era chamado pelo apelido “Príncipe” no Lar dos Idosos, pois adorava tirar uma dama para dançar. Antes de ir morar no Lar, Aniceto era conhecido por atuar como benzedor e nutrir grande amor pelos animais, inclusive, no SIRPHA ele foi acolhido com seus cachorrinhos. Eis a nota:

A cerimônia de despedida de Aniceto teve início às 11h desta 6ª feira (22.nov.24), na capela do Cemitério Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, 442, no bairro Pioneiros, na Capital. O sepultamento deve acontecer às 15h:30min no mesmo Cemitério.