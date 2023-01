Prefeita Adriane Lopes acompanha de perto a assistência a famílias prejudicadas pela chuva

Nesta tarde (4), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, acompanhada da secretária de Habitação e Assuntos Fundiários, Maria Helena Bughi , e de servidores da SAS e da Juventude, percorreu áreas afetadas pela chuva intensa que caiu desde as primeiras horas do dia na Capital. Em outros pontos da cidade, equipes e técnicos da Sisep fizeram o mapeamento e iniciaram a limpeza de ruas e avenidas.

Divulgação

A chefe do Executivo Municipal percorreu vários bairros em atendimento à população. O Teruel foi um desses locais. “Nós estamos aqui na comunidade Teruel trazendo atendimento emergencial de várias equipes das secretarias municipais que estão percorrendo as sete regiões da cidade atendendo as famílias que tiveram algum problema decorrente das chuvas. Nós estamos com o 156 disponível para quem precisar de auxílio e atendimento. Neste canal, a pessoa informa a necessidade e o endereço para que as nossas equipes realizem os atendimentos”, informou a prefeita Adriane Lopes.

Divulgação

Outros bairros que receberam o auxílio emergencial com distribuição de lonas foram o Caiobá, Parque do Sol, Ponta Araraquara, Aguadinha e Só por Deus. Ao todo, mais de 150 famílias foram atendidas logo que a chuva deu uma trégua.

O serviço 199 da Defesa Civil atendeu mais de 10 ocorrências, entre elas, no Jardim Carioca, no Bairro Monte Alegre, onde foram identificados pontos de alagamentos, queda de muro e de árvore, além da falta de energia.

Divulgação

Mapeamento e limpeza

A Prefeitura de Campo Grande, através do Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, está acompanhando os pontos de alagamento da cidade, ocasionados pelo alto volume de água das chuvas. Foram identificados problemas nas seguintes vias: Avenida Ernesto Geisel com a Rachid Neder, Avenida Professor Luiz Alexandre com a Mato Grosso, Rua Ivan Fernandes com a Avenida Professor Luiz Alexandre, Avenida Campestre com a Thyrson de Almeida, Via Park e Rotatória da Coca.

Pela Sisep, neste período inicial, o trabalho será concentrado na limpeza de vias asfaltadas, desobstruindo as pistas onde houve acúmulo de barro e sedimentos trazidos pela enxurrada.

Com a trégua da chuva, a partir das primeiras horas desta quinta-feira (5), serão mobilizados cerca de 200 trabalhadores, além de 40 caminhões e máquinas para a sequência dos trabalhos de limpeza e desobstrução das vias identificadas pelas equipes da secretaria.