Prefeitura mobiliza equipes para limpeza e recuperação de danos causados pelas chuvas

A prefeitura de Campo Grande mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Defesa Civil desde o fim da tarde desta terça-feira (9) para realizar levantamentos dos estragos provocados pelas chuvas das últimas horas.

Ainda na noite de ontem, uma equipe da Agetran e técnicos da Sisep estiveram no bairro Nova Lima, região norte da Capital, sinalizando e vistoriando a rua Lino Villacha, via que dá acesso ao Hospital São Julião e um dos pontos afetados pelas águas.

Nesta quarta-feira (10), as equipes começaram a percorrer os bairros mais atingidos com serviços de limpeza e recuperação. São equipes de drenagem, manutenção de vias, limpeza, retirada de árvores e manutenção da iluminação.

Ainda pela manhã, o secretário titular da Sisep, Domingos Sahib, retornou à rua Lino Villacha, onde as águas derrubaram parte da pista de rolamento. “Estamos montando uma operação emergencial para resolver as situações mais críticas decorrentes das chuvas de ontem. Aqui, os trabalhos de recomposição da via já começaram e devem durar em torno de 20 dias”, afirmou o secretário da Sisep.

Conforme divulgou a Sisep, diversas intervenções serão feitas ainda hoje como parte dessa operação. Haverá retirada de árvores caídas na Avenida Bom Pastor, Rua Silvério Faustino e Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, próximo à Avenida Mascarenhas de Moraes, onde também será realizada a limpeza de entulhos. Serviços de retirada de resíduos atenderão pontos registrados na Avenida Cônsul Assaf Trad, Rua Francisco Pereira Coutinho, Avenida Guaicurus, Rua Dário Ainhaia Filho, Rua Lagoa da Prata e Avenida Nasri Siufi.