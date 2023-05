Prefeitura promove ação de conscientização e respeito à vaga de estacionamento para PCDs

Com o objetivo de conscientizar a população sobre o uso exclusivo da vaga de estacionamento para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas idosas, a Subsecretaria de Defesa de Direitos Humanos de Campo Grande (SDHU) promove na próxima quarta-feira (24), a ação “Esta vaga não é sua – nem por um minuto”, organizada pela Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência (CAPED).

“Nosso foco é chamar a atenção e pedir respeito e reflexão sobre as vagas direcionadas para pessoas com deficiência na nossa cidade. É diariamente comum encontrar veículos estacionados nas vagas sem o cartão de identificação do usuário que é de direito, que são cadeirantes, pessoas amputadas, deficiências físicas ou motoras. Outra vaga que frequentemente é desrespeitada são as direcionadas para pessoas idosas”, explica Joel Lídio Faustino, coordenador da CAPED.

A ação vai contar com a participação de pessoas cadeirantes, que estacionarão em todas as vagas de estacionamento disponíveis na quadra como forma de demonstrar a falta de respeito quando não se pensa no direito dos outros cidadãos. O evento vai acontecer na Avenida 14 de Julho, no ponto entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco, que será interditada para a ação.

A SDHU, por meio da CAPED, tem como objetivo atuar em conjunto com as demais políticas públicas a fim de garantir os direitos das pessoas com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla), buscar melhorias na acessibilidade, além de planejar, promover e contribuir com novos projetos para o seguimento.

A vaga especial é um direito assegurado por Lei Federal com uso regulamentado por Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que determina que 2% do total de vagas do estacionamento regulamentado sejam destinadas a portadores com deficiência. A campanha usa a cor amarela em referência ao sinal de advertência no semáforo, que simboliza a atenção necessária para a causa.



Data: 24/05/2023

Ação: Esta vaga não é sua – nem por um minuto

Local: Avenida 14 de Julho, no ponto entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco

Horário: a partir das 9 horas