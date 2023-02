Prefeitura promove oficina "Dança para todos"

A Prefeitura de Campo Grande realiza a partir de março, a oficina “Dança para todos”. Coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as aulas serão gratuitas e contemplam crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, com vistas a possibilitar a vivência da arte da dança de forma prática. As oficinas também serão complementadas com atividades teóricas que estimularão os princípios de cidadania, noções de composição coreográfica e figurino e noções básicas de anatomia e dinâmica muscular.

As modalidades oferecidas pelas oficinas serão dança contemporânea, dança de rua, dança do ventre, dança de salão e dança de salão (Pcd). As aulas serão ministradas aos sábados, por professores especialistas em cada estilo de dança. Ao final das oficinas, será realizado um espetáculo de encerramento que contará com a apresentação das composições coreográficas criadas durante o período de aulas.

Para Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo, a oficina é um meio de democratizar o acesso a fontes de cultura. “Nosso objetivo é que, através de ações como o ‘Dança para todos’, nós consigamos estimular a difusão cultural e artística, promovendo trocas de experiências e vivências através da dança e incentivando a interação e a inclusão dos participantes”.

As aulas terão início em 11 de março e as vagas são limitadas. As inscrições poderão ser feitas a partir de 1º de março, diretamente nos locais onde serão realizadas as oficinas, distribuídos em cinco polos de diferentes regiões de Campo Grande:

-Região Central – Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3.015

-Região Prosa – Escola Municipal Elpídio Reis – Rua Tertuliano Ghersel, s/n. Residencial Mata do Jacinto

-Região Lagoa – Escola Municipal Profª Gonçalina Faustina de Oliveira – Rua Delamare, 42, Jardim Tarumã

-Região Bandeira – Escola Municipal José Mauro Messias da Silva – Rua Ivo Osman Miranda, 13, Vila Moreninha

-Região Segredo – Escola Municipal Nerone Maiolino – Rua Maru, 57, Jardim Vila Nova.