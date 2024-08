Sancionado empréstimo que autoriza crédito de R$ 268,6 milhões para Hospital Municipal de CG

Foi sancionado na 4ª feira (21.ago.24) o projeto de lei que permite à prefeita Adriane Lopes (PP) contratar um crédito destinado à construção do novo Hospital Municipal de Campo Grande. A sanção foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do município, após aprovação pela Câmara Municipal.

Com a aprovação, o Poder Executivo está autorizado a realizar uma operação de crédito no valor de R$ 268.648.034,06. Esses recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos e mobiliários, que serão disponibilizados em um modelo de locação sob demanda.

O texto da lei ressalta que “os orçamentos ou os créditos adicionais deverão incluir as dotações necessárias para a amortização e pagamento dos encargos anuais relacionados aos contratos de financiamento mencionados no artigo 1º.”

O Projeto de Lei 11.406/24, que autoriza o crédito de R$ 268 milhões, foi aprovado em regime de urgência pelos vereadores de Campo Grande durante a sessão da última terça-feira (20).

A construção do novo hospital, no entanto, tem gerado debates. Durante uma audiência pública realizada na sexta-feira (16), surgiram questionamentos sobre a capacidade da Prefeitura de arcar com um empréstimo de valor tão elevado.