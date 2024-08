Acumulador transformou casa em lixão e colou saúde da vizinhança em risco em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), prendeu em flagrante nesta semana um homem de 54 anos por crime de poluição. O indivíduo, que já havia sido advertido anteriormente pelas autoridades, foi detido após uma nova denúncia sobre as condições insalubres ao redor de sua residência, localizada em um bairro de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o acusado teria construído um "barraco" na calçada em frente à sua casa, que estava sendo utilizado por moradores de rua e usuários de entorpecentes como abrigo e banheiro. Além disso, a área ao redor de sua residência acumulava grandes quantidades de lixo, incluindo pedaços de animais mortos, como cabeças de peixes, criando um cenário insustentável para a saúde pública.

Durante a abordagem, o homem se exaltou e gritou ao ser solicitado a abrir o portão de sua casa. Diante da situação crítica de insalubridade encontrada no local, os policiais deram voz de prisão ao morador, que foi algemado para garantir a segurança dos agentes e levado à delegacia para os procedimentos legais. No imóvel, também estavam a esposa do acusado e as três filhas menores do casal.

A operação contou com o apoio da perícia científica, que registrou as condições de poluição e o descarte irregular de resíduos, além da criação inadequada de aves, como galinhas e galos, na propriedade. Após a prisão, um mutirão foi organizado com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e da Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental (CVSA) para realizar a limpeza completa do local, removendo os resíduos acumulados que poderiam representar sérios riscos à saúde dos moradores e da vizinhança.