Vander Loubet: 'Governo Lula respeita pacto federativo e transforma a educação'

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, Vander Loubet (PT), foi um dos anfitriões do ministro Camilo Santana (MEC) nesta 4ª feira (13.nov.24) no Instituto Federal (IFMS) de Campo Grande. Durante o evento, o deputado celebrou a união em torno da reconstrução da educação pública no Brasil, que sofreu grandes prejuízos durante o governo anterior.

O evento marcou o anúncio de R$ 505 milhões em investimentos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltados para a área educacional.

Mostramos aqui, que além de Vander, a deputada federal Camila Jara (PT) esteve presente, assim como o governador Eduardo Riedel (PSDB), a prefeita reeleita Adriane Lopes (PP), deputados estaduais e vereadores como a reeleita Luiza Ribeira (PT) e Landmark Rios (PT), eleito em outubro de 2024.

Cerimônia de anúncio dos R$ 505 milhões para a Educação de MS. Foto: Tero Queiroz

Em entrevista ao MS Notícias, o deputado Vander Loubet destacou o caráter histórico da cerimônia e o significado dos investimentos para a população local. Loubet afirmou que o evento representa um marco importante: "Esse evento é um momento histórico, ainda mais pós-eleição, pós-segundo turno, quando sempre ficam feridas expostas. E só um governo como o do presidente Lula, com essa capacidade de respeitar o pacto federativo, pode fazer algo como isso", disse Loubet.

O deputado também ressaltou que, para o governo Lula, a educação é uma questão que vai além das divisões partidárias. "A educação não tem corpo partidário. É importante para a nação brasileira. A gente precisa formar nossas crianças e nossos jovens, dando oportunidade principalmente para aqueles que mais precisam de acesso às universidades", afirmou, enfatizando a importância de políticas públicas que promovam a inclusão e a equidade no acesso à educação de qualidade.

Vander Loubet durante entrega de recursos à Educação no IFMS. Foto: Tero Queiroz

Loubet destacou que os investimentos anunciados são essenciais para enfrentar desafios históricos da educação em Mato Grosso do Sul. "Esse programa vai ajudar a diminuir a evasão escolar. Pode parecer pouco, mas é muito para um jovem. O recurso do Pé-de-Meia vai ser fundamental para manter os estudantes na escola, estimular o estudo e proporcionar a possibilidade de cursar o ensino superior", afirmou.

Para ele, a educação é a chave para um novo Brasil: "A educação transforma. Ela muda a vida das pessoas. E é com esse objetivo que estamos aqui, para garantir que esses investimentos cheguem de fato aos alunos, garantindo que eles possam ter um futuro melhor", declarou o deputado.

Outro ponto importante abordado por Vander Loubet foi a parceria entre os governos federal, estadual e municipal para garantir que os recursos cheguem efetivamente aos alunos. "Aqui, estamos destravando e ampliando os recursos, e a bancada federal tem trabalhado para garantir investimentos em todas as universidades federais e estaduais do estado. Essa parceria é fundamental para que os cidadãos, nossos alunos e nossas crianças, possam ter acesso aos equipamentos necessários para melhorar a educação", explicou.

Vander Loubet (PT) assina a autorização para o repasse de R$ 28 milhões ao Hospital Universitário da UFGD, que expandirá a Unidade de Crianças e Mulheres, atendendo 34 municípios da região. Foto: Tero Queiroz

O deputado também mencionou a entrega de 60 ônibus escolares, que serão licitados pelo estado com recursos de R$ 58 milhões. "Esses ônibus vão atender a uma demanda muito grande, especialmente para transportar alunos de assentamentos, aldeias indígenas e famílias quilombolas. Esse é um grande avanço para a educação rural e para os alunos das regiões mais distantes", afirmou Loubet.

Vander ainda falou sobre os planos de expansão da rede educacional em Mato Grosso do Sul, com a criação de novos Institutos Federais, revelando a possibilidade de uma nova unidade na Capital. "Temos uma demanda crescente por educação de qualidade e por mais oportunidades de acesso ao ensino técnico e superior. Campo Grande, inclusive, reivindica mais um instituto, e a demanda para isso é muito grande", revelou.

União marcou cerimônia com o ministro da Educação em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

O parlamentar reforçou que os R$ 505 milhões destinados à educação são uma demonstração clara do compromisso do governo Lula com a educação pública no Brasil, especialmente em Mato Grosso do Sul. O investimento será fundamental para a construção e ampliação de escolas, aquisição de novos materiais e equipamentos, além do apoio à permanência dos estudantes nas instituições de ensino.

Vander apontou que o governo de Lula tem a capacidade de unir diversas legendas em prol do país. Foto: Tero Queiroz

O governo federal, segundo o deputado, está entregando os resultados de um trabalho conjunto com a bancada federal e os governos estaduais e municipais. "Estou muito otimista e contente com esse momento. A parceria com o estado e os municípios é essencial. O cidadão, nossos alunos, nossas crianças, moram no município. É lá que eles precisam ter acesso a esses equipamentos e, assim, melhorar a educação. Este é um momento de entregas. E ainda tem mais por vir. Estou muito otimista com o futuro da educação em Mato Grosso do Sul", finalizou.