Vídeos mostram boxes destruídos pelo fogo no Camelódromo de Campo Grande

Vídeos mostram boxes de roupas e eletrônicos destruídos pelo incêndio que atingiu o Camelódromo de Campo Grande (MS) na tarde deste domingo (11.fev.24). Eis as imagens:

O presidente da associação de vendedores do Camelódromo, Narciso Soares, confirmou que o fogo destruiu 8 boxes. "São 473 boxes, todas com famílias que tiram seu ganha-pão daqui. Ficamos angustiados com essa situação. É algo que jamais se espera", lamentou. As lojas destruídas ficam nas seguintes númerações dentro do Centro Comercial: 359, 360, 361, 377, 378, 379, 380 e 381.

Como mostramos aqui no MS Notícias, o estrago só não foi maior devido a rápida ação do Corpo de Bombeiros, que utilizando dois caminhões-tanque, conseguiram extinguir o fogo em cerca de meia hora.

A suspeita preliminar é de que o incidente não foi intencional, pois nenhum dos boxes afetados exibia sinais de arrombamento.

Narciso Soares disse ao Campo Grande News que o Camelódromo não abrirá à clientela na 2ª feira (12.out.24), para que possam ser realizados os procedimentos às investigações sobre as causas do incêndio. "Vamos nos organizar para que não aconteça novamente", assegurou o presidente da Associação.

Havia dois seguranças no local quando o incêndio começou, mas seus esforços com extintores foram em vão.