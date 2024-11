Adriane é homenageada por contribuir com o desenvolvimento de MS

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, primeira mulher eleita para comandar a capital de Mato Grosso do Sul, recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) na 5ª feira (31.out.24).

A cerimônia no Palácio Popular da Cultura concedeu a Adriane o Título de Cidadã Sul-mato-grossense e a Comenda do Mérito Legislativo, reconhecendo sua contribuição ao desenvolvimento do estado. Adriane assumiu a prefeitura inicialmente como vice, e em 2024 foi reeleita diretamente pela população, marcando uma conquista histórica.

Durante o evento, Adriane expressou a honra da homenagem e ressaltou seu compromisso com a capital e o estado. “Receber o título de Cidadã Sul-mato-grossense é uma honra imensa, especialmente na minha posição como gestora da capital. Embora tenha nascido no norte do Paraná, em Grandes Rios, cheguei a Campo Grande com meus pais aos oito anos, para construção do primeiro shopping da capital. Este momento é significativo e reafirma nosso empenho em promover o bem-estar de Mato Grosso do Sul.”

O presidente da Alems, deputado Gerson Claro, ressaltou que a cerimônia “reflete o trabalho de indivíduos que acreditam no potencial do estado, contribuindo de maneira significativa para seu progresso socioeconômico”. Representando os homenageados, a juíza Mariel Cavalin, presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, destacou a importância da contribuição de cada um para o fortalecimento do estado.

O governador Eduardo Riedel também participou e afirmou que “cada pessoa presente na cerimônia tem uma história que contribui para a construção de um Mato Grosso do Sul mais forte”.