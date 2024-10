Adriane Lopes anuncia foco em saúde, obras e muita articulação

Reeleita neste domingo (27.out.24) com 51,45% dos votos, Adriane Lopes afirmou durante entrevista coletiva na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) que seu próximo mandato será marcado por uma gestão focada em saúde, educação, obras estruturantes e novas oportunidades para Campo Grande.

Ao lado da vice Doutora Camilla, a prefeita enfatizou que o planejamento de sua gestão já está traçado e que será mantido o foco em entregas para a população. “Despertamos Campo Grande nesses dois anos e meio. Agora vamos focar na saúde e em muitas oportunidades para os campo-grandenses nesse novo tempo”, explicou.

Questionada, ela reconheceu que a cidade ainda tem problemas e que o tempo foi curto para fazer as mudanças necessárias. No entanto, a previsão é manter o foco em setores básicos, como por exemplo, a Educação e a Saúde.

"A Educação ela é prioridade, porque a Educação muda as pessoas e as pessoas mudam a cidade. Neste novo mandato, vamos focar na Saúde, em obras estruturantes, e muitas oportunidades para os campo-grandenses. Temos várias coisas acontecendo positivamente, como a Rota Bioceânica, geração de empregos, renda e novas oportunidades".

Adriane ressaltou a importância da articulação política e do trabalho conjunto com o legislativo e o governo estadual. Segundo ela, essa integração será essencial para o desenvolvimento da cidade.

“Estive com o presidente da Assembleia, Gerson Claro, e disse a ele: Campo Grande precisa dos nossos deputados estaduais. Temos um terço da população do estado aqui, e é essencial estreitar esses laços”, afirmou.

A prefeita também garantiu que manterá a equipe técnica que atuou em sua gestão até aqui e não prevê mudanças significativas no secretariado. “Nossa equipe é técnica e nos trouxe até aqui com muito trabalho. Não há previsão de mudanças”, disse.

Sobre as metas para o próximo mandato, Adriane reforçou que continuará ouvindo as demandas da população para realizar entregas coletivas. “Temos um plano de governo que já é um planejamento para os próximos quatro anos. Campo Grande pode esperar muito trabalho e muitas realizações”, finalizou.