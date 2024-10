Adriane Lopes pretende atrair 80 mil empresas e gerar 20 mil empregos

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, apresentou como meta para o próximo mandato atrair 80 mil empresas e gerar 20 mil novos empregos, ampliando medidas que já impulsionaram a economia de Campo Grande. Em dois anos, a atual gestão desburocratizou processos e promoveu incentivos, como a redução do ISS de franquias para 2% e a aprovação da Lei de Liberdade Econômica.

Entre as ações destacadas, estão o asfaltamento e saneamento no polo empresarial e a abertura de 20 mil empresas desde abril de 2022. Em 2024, 4.344 novas empresas foram registradas, consolidando Campo Grande como um polo de empreendedorismo. Segundo o Mapa de Empresas, o tempo para abrir novos negócios foi reduzido para seis horas.

Outro marco foi a criação do Parque Tecnológico de Campo Grande (ParkTecCG), que oferece capacitação e incentivos para startups, com 2.000 novos empreendedores treinados. A revisão do PRODES também está em andamento, ajustando incentivos fiscais para se alinhar às novas demandas econômicas.

A prefeita aposta na Rota Bioceânica para transformar a cidade em um hub logístico. “Iremos explorar as potencialidades da Rota Bioceânica, gerando oportunidades para os campo-grandenses”, afirmou Adriane Lopes.