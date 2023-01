"Bolsonaro se vacinou contra Covid-19 em 2021", diz página

Um site do coletivo de hackers Anonymous divulgou um cartão de vacinação digital que atribuiu a Jair Bolsonaro (PL), e o assunto repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (2.jan.22).

De acordo com a página, o ex-presidente teria se vacinado no dia 19 de julho de 2021 na UBS Parque Peruche, na zona norte de São Paulo, com uma dose da vacina Janssen. Veja o post:

Crédito: Anonymous divulga carteirinha de vacinação de Bolsonaro

Em 18 de julho de 2021, Bolsonaro estava no Hospital Vila Nova Star, na zona sul paulistana. No dia 19, entretanto, Bolsonaro voltou à Brasília (DF).

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que não consta registro de atendimento a Bolsonaro na UBS citada pela página na ocasião.

Na época, Bolsonaro passou quatro dias internado por causa de suposta obstrução intestinal.

Os comentários sobre a verdade ganharam força nas redes sociais nesse início de 2023, após o presidente Lula (PT) mandar analisar a derrubada de todos os sigilos de 100 anos impostos pelo ex-presidente, um dos sigilos refere-se a carteira de vacinação de Bolsonaro, que saiu do cargo dizendo que nunca se vacinou.

Durante a pandemia de Covid-19, Bolsonaro estimulou os brasileiros a não se vacinarem contra o vírus e atuou como uma espécie de garoto propaganda da hidroxicloroquina, um fármaco sem eficácia contra a doência, mas que foi defendido pel ex-presidente com unhas e dentes. Vale lembrar que Bolsonaro acreditava também na imunidade de rebanho. A gestão bolsonarista desastrosa empurrou 700 mil brasileiros para a morte. Pessoas próximas do ex-presidente dizem, no entanto, que Bolsonaro se vacinou, sim, contra a Covid-19.

A assinatura da MP por Lula, que visa derrubar os sigilos, assustou Bolsonaro, que está na Florida, nos EUA. Segundo informações do IG, o ex-presidente entrou em desespero, pois, há muitas informações que, quando vierem a público, podem ser utilizadas em eventuais investigações criminais contra o ex-presidente.

Em pânico, Bolsonaro avisou a apoiadores que pretende ir à Justiça contra o presidente Lula (PT) e o governo federal caso os sigilos sejam derrubados.

Em um grupo do PL no WhatsApp, Bolsonaro declarou que "não vai aceitar liberarem o conteúdo" de sua caderneta de vacinação e que, caso isso ocorra, vai processar Lula e o governo federal.

Membros do PL, que revelaram o desespero de Bolsonaro ao IG, acreditam que o ex-presidente Bolsonaro se vacinou contra a Covid e por isso está em pânico com a possibilidade da divulgação de sua caderneta de vacinação.