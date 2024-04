ACIDENTE FATAL Carreta mata 6 pessoas na BR-163; saiba quem são as vítimas Uma ultrapassagem indevida causou uma colisão entre um Chevrolet Onix e três caminhões (um com porcos, outro com milho e outro com alimentos)

Por TERO QUEIROZ 10/04/24 às 21H56 atualizado em 10/04/24 às 22H37