Com Lula, MS terá a maior titulação de terras da história do Brasil

O presidente Lula (PT), deve vir à Mato Grosso do Sul em 28 de julho deste ano para entregar cerca de 3 mil Títulos Definitivos no maior assentamento do Brasil, Itamarati, em Ponta Porã (MS).

Deputado estadual Zeca do PT durante entrega de títulos definitivos no assentamento 7 de Setembro, na 6ª.feira (15.mar.24). Foto: Tero Queiroz

“É a intenção nossa junto com o Paulinho do INCRA, a Marina do MDA, logo, logo, oficializar um convite para a assessoria do presidente. Semana passada eu estive em Brasília, mas não consegui falar com o presidente em razão da carga dele, a agenda dele. Mas a nossa intenção é, em junho, julho, trazer o presidente Lula para entregar 3 mil títulos dos assentados da Fazenda Itamarati, que tinha um dono, agora tem 3 mil famílias, com quatro cooperativas, produzindo arroz, produzindo feijão para vários países do mundo. Fruto de uma coragem política que eu e Lula tivemos, quando no meu governo, de pegar aquelas terras e transformar num grande assentamento, que é um assentamento modelo para o Brasil”, revelou o deputado estadual e ex-governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, durante entrega de títulos ao assentamento 7 de Setembro, na 6ª.feira (15.mar.24).

Deputado estadual Zeca do PT e superintendente do INCRA, Paulinho, durante entrega de títulos definitivos no assentamento 7 de Setembro, na 6ª.feira (15.mar.24). Foto: Tero Queiroz

Segundo o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Paulo Roberto da Silva, o mês escolhido é simbólico para a agricultura familiar. “Nós estamos muito mobilizados no INCRA para fazer algumas entregas nos próximos meses, mas sobretudo no mês de julho, no dia 28 de julho, Dia do Agricultor Familiar, lá no maior assentamento do Brasil, que por acaso é aqui no Mato Grosso do Sul, no Itamaraty. Uma entrega entre dois, três mil títulos. Será a maior entrega de títulos de domínios da história da nossa república com a presença do presidente Lula, então para o primeiro semestre estamos preparando isso”.

Ainda de acordo com Paulo, sob sua gestão há a ambição de conquistar a totalidade de titularização em Mato Grosso do Sul. “Nós queremos titular até final de 2026 todos os assentamentos do estado, eu estou com esse desafio, e estou muito engajado para que a gente consiga isso. A titulação na perspectiva de garantir as condições para que família fixe na terra, produza alimento e tenha a sua qualidade de vida melhorada. Esse é o nosso objetivo no INCRA”, definiu.

ITAMARATI RECEBE MINISTRO TEIXEIRA

Ministro Paulo Teixeira retoma reforma agrária no Distrito de Nova Itamarati. Foto: Alex Nantes

Em julho de 2023 o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, desembarcou em Mato Grosso do Sul. O deputado federal Vander Loubet (PT), a deputada federal Camila Jara (PT) e o deputado estadual Zeca do PT, foram os anfitriões do ministro do presidente Lula (PT).

Como mostramos aqui no MS Notícias, Teixeira esteve em MS com a missão de retomada oficial da Reforma Agrária no país, mecanismo que dá acesso ao brasileiro, a propriedades rurais. Teixeira entrega posses regularizadas (Contratos de Concessão de Uso) no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS).