Conjunto de investimentos com Adriane passa dos R$ 540 milhões

Iniciada no dia 1º, a programação elaborada pela Prefeitura Municipal para as comemorações dos 124 anos de Campo Grande destaca-se por seu forte viés de integração entre a gestão pública e a comunidade. É da prefeita Adriane Lopes (PP) a iniciativa de consagrar agosto como um mês de vivo e afetivo simbolismo nos compromissos de governo com o município que aniversaria no dia 26 e tem na presença construtiva da sociedade seu maior sustento para o desenvolvimento.

Focada nas necessidades e vocações de seus munícipes, a prefeita protagoniza um momento histórico, até então impensável: recuperar a Capital em curto prazo, cobrindo os enormes buracos financeiros que herdou e capacitando a administração para investir na retomada do desenvolvimento. Ela só está no cargo há um ano e três meses, mas neste estreito período conseguiu preparar a prefeitura para dar aos campo-grandenses um mega-presente de aniversário, com obras que passam dos R$ 540 milhões.

As planilhas dos investimentos estão contemplando as demandas de todos os setores sob responsabilidade do poder público, salienta Adriane. São serviços e obras para a saúde, educação, esporte, lazer, transporte cultura, urbanização, tecnologia, assistência, fomento aos negócios e o conjunto de políticas públicas afirmativas de defesa de direitos (humanos, da mulher, da criança, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos afrodescendentes, produtores urbanos e rurais e outros).

QUALIDADE DE VIDA

Adriane ressalta em texto no caderno de atividades comemorativas: "Campo Grande chega aos 124 anos em pleno crescimento econômico e social, mas sem perder a sua principal característica — a conexão com a natureza e com a qualidade de vida. Somos uma metrópole vibrante, que abre os braços e recebe com afeto todos que aqui chegam para somar e construir".

Em seguida, comenta a dimensão social e econômica das obras: "São novos empregos e maiores oportunidades que preparam a Capital para o grande momento que vem aí: o papel de centro de distribuição, comércio e finanças da Rota da Integração Latino-Americana, um corredor de desenvolvimento que liga dois oceanos, integra quatro países e deixa o mundo mais perto".

Ao sublinhar que governa uma cidade de pessoas que olham para a frente e acreditam na inovação e na tecnologia, realça a inauguração do primeiro Parque Tecnológico de Mato Grosso do Sul, uma "usina de novas ideias para atrair investidores e valorizar nossos talentos".

AVANÇOS

Prefeita Adriane Lopes (PP), assina ordem de serviço da reforma da Praça dos Imigrantes, ao lado da Secretária de Cultura, Mara Bethânia Gurgel. Foto: PMCG

Um demonstrativo claro do processo de crescimento retomado em Campo Grande é a grande quantidade de obras, serviços e atividades cívicas, esportivas, religiosas, culturais e educativas que povoam o caderno de eventos oficiais das comemorações. Ela abriu a programação no dia 1º, lançando a revitalização da Praça dos Imigrantes e prestando contas publicamente do primeiro semestre.

Até setembro serão dezenas e dezenas de eventos. Em agosto, entre os dias 09 e 11 Adriane já entregou viaturas para secretarias da área social, inaugurou a revitalização do Serviço de Atendimento Domiciliar da secretaria de Administração e da revitalização da Unidade de Saúde da Família do Jardim Marabá. De 12 a 18 a agenda prevê visita a várias obras, lançamento do Programa "Cuidando de Quem Cuida", entrega da ampliação de salas da Escola Municipal "Maestro João Correia", do prédio da Gerência Operacional Imbirussu e de 27 mil cartilhas sobre monumentos da cidade.

De 19 a 21, assinatura da ordem de serviço para revitalização e modernização da Praça de Esportes do Jardim Centenário e da USF do Parque do Sol, entrega da Avenida dos Cafezais, revitalizada, no Jardim Centro-Oeste, e lançamento da pedra fundamental do Parque Turístico Municipal, no acesso à Cachoeira do Céuzinho, antiga usina hidrelétrica do Córrego Ceroula.

A prefeita Adriane Lopes em visita a Avenida dos Cafezais, em Campo Grande. Foto: PMCG

Já de 22 a 306, a agenda de Adriane marca atividades como assinatura da ordem de serviço para ampliação da Escola de Educação Infantil "Juracy Galvão Oliveira", no Bairro Maria Aparecida Pedrossian; lançamentos do Sistema de Comunicação Digital, Sistema Digital para Cadastro e mapeamento dos Grandes Geradores e Capacitação de procedimentos para emissão da carta de habite-se.

Também nesse período serão entregues o Projeto de Eficiência Energética do Parque Jacques da Luz (Moreninha II); da revitalização da Incubadora Do Residencial Mário Covas, do prédio da Gerência do Centro de Controle Operacional da Guarda Civil (Bairro Amambaí), do paisagismo no canteiro central da Avenida Afonso Pena (Centro), das escolas da Região Urbana do Imbirussu e do prédio da Divisão da Banda da Guarda Civil Metropolitana (Aero Rancho), além do lançamento do Prontuário Digital da Rede Municipal de Saúde.

Todas as regiões são atendidas em grande parte das reivindicações mais importantes dos moradores. Isto demonstra o olhar periférico de uma gestora que aponta, com prioridade efetiva, caminhos reais de inclusão e empoderamento social e econômico. O conjunto de obras e serviços é um dos mais completos na história de Campo Grande, algo que, para Adriane Lopes, só está sendo possível graças à participação popular no governo e às parcerias institucionais e políticas que alimentam a execução dos programas.