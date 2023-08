Praça dos Imigrantes recebe nova reforma após 20 anos

A prefeita Adriane Lopes (PP) e a secretária municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Mara Bethânia, assinaram nesta 3ª feira (1.ago.23) a ordem de serviço de reforma da Praça dos Imigrantes, um dos cartões postais da capital sul-mato-grossense.

Em cerimônia nesta manhã no canteiro de obras, a chefe da Sectur e a prefeita afirmaram que a assinatura da ordem de início de serviço abre o calendário festivo do mês de comemoração dos 124 anos da capital.

A chefe do executivo prometeu que a entrega do local reformado ocorrerá ainda neste ano.

A empresa à frente das obras é a Tascon Engenharia Ltda (Tascon Engenharia). O Ministério do Turismo do governo Lula (PT), enviou pouco mais de 47.771,20 para que a prefeitura use na obra de revitalização. O custo total da obra é R$ 269,2 mil.

A Praça dos Imigrantes fica no quadrilátero das ruas Rui Barbosa, Barão de Melgaço, Joaquim Murtinho e Rua dos Imigrantes, no centro da cidade, a praça é um marco histórico de Campo Grande. A última reforma no espaço aconteceu há 23 anos, quando a praça foi totalmente revitalizada e adaptada para funcionar como Feira dos Artesãos. A obra é esperada com emoção por aqueles que consideram o local uma extensão de sua casa. É o caso da artesã Eugênia Laura, que há sete anos comercializa suas peças de patchwork na Praça dos Imigrantes.

“Para muitos isso aqui é apenas uma praça onde se vende artesanato mas, para mim, é parte da minha vida. É o local onde passo a maior parte do meu tempo, onde fiz amigos, onde tiro o meu sustento. Essa reforma veio em excelente momento, especialmente para atrair mais público, para que conheçam a grandeza deste espaço”, afirmou Eugênia.

“A economia criativa move a economia de uma cidade. O potencial dos campo-grandenses é gigantesco e estamos projetando nossa cidade para o Brasil e para o mundo. Esta praça é um símbolo que recepcionou os imigrantes que chegaram à nossa terra, e que mostram seu talento, sua arte e seu trabalho. A reforma potencializa não apenas economicamente os nossos artesãos, mas oportunizando que mostrem sua arte e seu talento a todos que moram aqui e visitam a nossa capital”, frisou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Para Uderson Pereira, artesão que produz peças de metal e alumínio, a reforma da praça é um presente para a cidade. “Em vista de outros artesãos, sou novo no ramo e vi aqui uma oportunidade de mostrar e comercializar o meu trabalho. Estou muito feliz, pois assim como a arte sempre se renova, os locais onde ela está presente também precisam ser renovados. Tenho certeza de que será entregue um projeto lindo”.

O novo projeto de reforma foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e contará com a revitalização dos estandes, novo calçamento do piso, substituição da rede elétrica, reforma dos banheiros e construção de mais dois, além de uma copa para atender as necessidades dos artistas que ali expõem. Serão realizadas também adequações para acessibilidade nas rampas para pessoas com deficiência.

“Eu fico até arrepiada quando penso nessa revitalização, pois não pensaram apenas no espaço físico para os visitantes, mas pensaram em melhorar o ambiente de trabalho, amenizando as dificuldades que tínhamos, construindo mais banheiros e a copa. O trabalho de todos nós artesãos é tão incrível, merecemos um lugar bonito e com conforto para trabalhar”, diz Isa Chaves, artesã que expõe mosaicos na praça há 14 anos.

Durante o período de obras, os artesãos que expõem os mais diversos artesanatos na Praça dos Imigrantes serão realocados provisoriamente ao anexo da Morada dos Baís. A previsão para a execução das obras é de 90 dias.

“Todos os artesãos da praça já estão instalados na Morada dos Baís onde receberão todo o suporte para que sigam expondo e comercializando seus trabalhos, sem prejudicar suas vendas, nem interromper seu trabalho”, completou a secretária municipal de Cultura e Turismo.

*Com site da PMCG