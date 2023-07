Prefeita Adriane Lopes debate a 'RILA' com o presidente do Paraguai

A prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), encoutrou-se nesta 4ª feira (5.jul.23), com o presidente eleito, Santiago Peña (Partido Colorado), para debater a Rota de Integração Latino Americana (RILA), também chamada de Rota Bioceânica, que visa contribuir para o desenvolvimento local de Mato Grosso do Sul e, consequentemente, dos países que permeiam o trajeto completo do corredor, no olhar voltado ao desenvolvimento turístico.

Conforme a chefe do Executivo campo-grandense, foi discutida a possibilidade de se criar voos diretos da Capital do Paraguai, Assunção, para a Campo Grande, o que atualmente é feito por escala em São Paulo.

Também participaram da reunião, o embaixador brasileiro no país, José Antônio Marcondes, o governador Eduardo Riedel, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro; os deputados estaduais Paulo Correa e Lídio Lopes e a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos de Campo Grande, Catiana Sabadin.

Comitiva sul-mato-grossense com o governador, deputados, prefeita da Capital de MS e a sub-secertária da Sidagro, contra o presidente Santhiago Peña, em Assunção, Capital do Paraguai (PY). Foto: PMCG

Peña sinalizou, no encontro, que pretende dar atenção especial aos estados com fronteira com o Paraguai. “Minha atenção estará muito mais focada em departamentos [estados] que fazem limite com o Paraguai. Vou dedicar muito da minha atenção no processo de integração com estes países. E acredito que o maior projeto de integração seja a hidrovia. Vamos caminhar juntos nos próximos anos para que Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Paraguai, juntos, tenham mais possibilidades comerciais. Já tenho inclusive um convite da Prefeita Adriane para, em breve, visitar a Capital de MS”, disse.

Adriane Lopes salientou que a economia de Campo Grande dará um salto positivo com a viabilização da RILA, que deve estar operacional em dois ou três anos, mas que começa a ser preparada desde já. Prova disso foram as rodadas de negócios realizadas durante a Expogrande 2023, que reuniu delegações de diversos países, tais como Argentina, Bolívia, Paraguai, Portugal, Itália, Luxemburgo e Chile.

“Por ele ser economista e nós querermos o desenvolvimento econômico da Capital, acreditamos que novas tratativas surgirão. Apresentamos o potencial turístico de Campo Grande e falamos que ainda não temos voos diretos. Podemos explorar isso. Temos o maior aquário de água doce da América Latina”, disse.

Adriane também acrescentou o interesse dos paraguaios no número de conterrâneos no solo sul-mato-grossense, em especial, Campo Grande. Há, atualmente, cerca de 80 mil paraguaios vivendo na Capital de MS. Eis a íntegra.

RILA OU ROTA BIOCEÂNICA

Promete encurtar em 17 dias a viagem de mercadorias entre Mato Grosso do Sul e a Ásia. A previsão é que a obra seja finalizada em dezembro de 2024. Detalhamos a Rota Bioceânica em recente reportagem aqui no MS Notícias.

A construção da ponte Bioceânica que ligará as cidades de Carmelo Peralta e (PY) Porto Mutinho (BR) está consolidada e espera atingir uma execução geral de 24,68% até o final de junho de 2023.

Com a ponte, as cargas virão de diversos estados do Brasil por rodovia e seguirão pelo Paraguai, Argentina e Chile até chegar a dois portos do Chile, de onde partem de navio para a Ásia. O percurso vai encurtar em 18,6 mil km, trazendo uma enorme economia com a logística, deixando os produtos com preços mais competitivos no mercado.

Por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), a prefeitura realizou um estudo de viabilidade do Terminal Intermodal de Cargas, em dezembro de 2022, e promove ações para fomentar o desenvolvimento econômico e turístico da região.

O interesse da gestão municipal é justamente pela localização geográfica da capital sul-mato-grossense. Adriane vem destacando que a Capital de MS está se preparando para ser um hub logístico e centro de distribuição de mercadorias, o que promete gerar economia e eficiência para atender as empresas brasileiras e demais países, como o Paraguai, que se beneficiarão diretamente deste caminho para exportação de grãos, fibras, proteínas e minérios a países asiáticos.