Aniversário da Capital terá investimento histórico de R$ 540 milhões

A prefeita Adriane Lopes (PP), anunciou na noite da 2ª feira (7.ago.23), um pacote de entregas de obras e eventos que serão realizados até 15 de setembro em alusão ao aniversário de 124 anos de Campo Grande (MS). Ao todo, serão investidos mais de meio bilhão.

Numa cerimônia lotada no Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária, a gestora explicou que serão 120 atividades que vão levar desde serviços à população, como feirão de emprego, ações de bem-estar animal, até inauguração e início de obras de infraestrutura.

De acordo com a prefeita, muitas obras serão entregues e outras receberão ordem de execução de serviços, sobretudo nas áreas de maior alcance social, como saúde, educação e assistência social. O investimento total é de R$ 540 milhões que soma recursos próprios e parcerias com o Governo do Estado de MS, Governo Federal e bancada federal.

“Não são recursos apenas dos cofres municipais, mas são recursos gerados e merecidos pelos campo-grandenses, frutos das parcerias que estamos construindo com o governo do Estado, com o governo federal e com a nossa bancada no Congresso Nacional. Aos parceiros nós agradecemos em nome da população da Capital e confiamos que a união de esforços e propósitos continuará firme nos meses vindouros”, disse.

Em sua mensagem, a chefe do Executivo Municipal ressaltou que é tempo de se alegrar pelas conquistas alcançadas. “Aniversários são também o tempo certo para olhar pra frente, encarar os novos desafios e preparar o futuro, afinal, é lá que vamos passar o resto dos nossos dias. E é isso que estamos fazendo hoje. Lançando as sementes de uma Campo Grande cada dia mais próspera, mais humana, produtiva e cheia de oportunidades para todos aqueles que acreditam e buscam realizar seus sonhos”.

Adriane lembrou que Campo Grande é a capital brasileira com menor índice de desocupação do país. “Aqui tem trabalho e renda para todos que têm vontade e disposição de empreender. Somos umas das capitais que mais gera empregos do país e avançamos acompanhando o ritmo de crescimento do nosso Estado que, impulsionado pela força do agro, tem liderado os rankings nacionais de desenvolvimento”.

A Prefeita destacou que Campo Grande é a usina de força, inteligência e energia criadora que ajuda a impulsionar Mato Grosso do Sul. “E não poderia ser diferente: aqui vivem 33% dos sul-mato-grossenses, aqui estão as sedes dos Poderes, as Universidades, o centro financeiro e de negócios. Aqui estão, igualmente, os maiores desafios de gestão, de infraestrutura e soluções sociais que reclamam investimentos e presença forte da máquina pública para dar as respostas adequadas no tempo certo. É o que fazemos hoje, entregando e anunciando serviços e projetos que somam mais de 540 milhões de reais”, finalizou.

Em nome da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges, evidenciou os investimentos que a cidade vai receber daqui em diante e falou do bom momento da política local, que resulta em melhorias para aqueles que precisam dos serviços.

“Esses recursos que estão sendo investidos são oriundos dos impostos que as pessoas pagam e hoje está sendo aqui anunciada a maneira como está sendo devolvido para a sociedade, por meio de obras e serviços. Temos compromisso com a cidade e a prefeita Adriane sabe disso e sabe que pode contar com o apoio do legislativo, pois vamos votar sim e dar o apoio necessário para que ela continue fazendo uma boa administração. Em resposta àqueles que duvidaram dizendo que uma mulher não ia dar conta da prefeitura, assim como diziam que um ex presidente de bairro não ia dar conta da Câmara, está provado que dá conta sim, porque está dando certo e essa administração e a Câmara vão trabalhar juntos sempre pensando no que for bom para cidade”, ponderou o presidente da Casa de Leis.

Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Lídio Lopes parabenizou o Executivo Municipal juntamente com os vereadores presentes na solenidade, enaltecendo os serviços prestados para os campo-grandenses. “Hoje está sendo lançado o calendário de grandes eventos, quero parabenizar a prefeitura e toda sua equipe, assim como os vereadores pelo trabalho que estão realizando. Eu sei que não é fácil assumir uma Capital com grandes demandas. Eu não tenho dúvida que com tudo isso que vocês vêm fazendo e entregando para Campo Grande vai garantir que essa seja uma das melhores gestões que já tivemos no Executivo”, afirmou o deputado.

O deputado federal Vander Loubet (PT), prestigiou o evento em nome da bancada federal de Mato Grosso do Sul e destacou o lançamento do calendário e investimentos de mais de R$ 500 milhões como marco da história da Capital. “Esse é um momento histórico e importante para Campo Grande, ele reflete exatamente esse momento que o nosso país atravessa. São mais de R$ 500 milhões de investimento fruto de uma união de esforços, demonstrando que gestão se faz com parcerias e, neste sentido, estamos aqui, todos juntos, por uma capital cada vez mais progressa”.

Presente no evento como representante do Executivo Estadual, o vice-governador José Carlos Barbosa falou em nome do governador que está em viagem. “Parabenizo-a pelos seus 124 anos, essa Capital Morena extraordinária, cidade que não somente acolhe a todos os sul-mato-grossenses, mas abraça brasileiros e brasileiras em todos os parâmetros. São 124 anos de muito trabalho e de muita história”.

CALENDÁRIO FESTIVO DE ANIVERSÁRIO

A administração disse que programação da aniversário teve início no dia 1º de agosto e envolve todas as secretarias e autarquias públicas municipais.

Algumas ações vão “mudar para sempre” o perfil socioeconômico do município, como é o caso do Parque Tecnológico de Campo Grande, o primeiro do gênero em Mato Grosso do Sul, e que será voltado ao desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia, funcionando como uma usina geradora de oportunidades na área da inovação e criação de novas formas de trabalho. O Parktec CG é um projeto inovador que vai resultar em uma grande transformação digital na capital. No local, serão ofertados todo apoio e estrutura necessários para quem quer empreender.

Na Educação, as oportunidades se multiplicam, com o maior programa de revitalização de escolas da história de campo grande, o Juntos pela Escola. Desta vez, a prefeitura vai lançar o projeto na região do Imbirussu. Serão retomadas as obras nas Emeis São Conrado, Oliveira III e Jardim Inápolis. Além disso, serão ampliadas as seguintes unidades escolares: Escola Municipal Maestro João Correia, Escola Municipal Agrícola de Rochedinho e a Emei Juracy Galvão Oliveira.

Na Infraestrutura, a prefeitura vai lançar obras de pavimentação e drenagem no Portal Caiobá, Seminário, Vila Nasser, North Park, Nashiville, Noroeste, Nova Campo Grande e Rua dos Gonçalves. A prefeitura garante mais mobilidade urbana com a readequação da Cafezais e o novo acesso às Moreninhas, parceria com o Governo Estadual. Serão recapeadas as seguintes vias: Duque de Caxias, Cônsul Assaf Trad e Mascarenhas de Moraes. No trânsito, a requalificação da Avenida Três Barras garante mais fluidez. Será entregue a reforma da Incubadora Mário Covas e iniciada a revitalização da unidade do Zé Pereira.

Na Saúde, o lançamento de mais reformas de unidades e aquisição de novos equipamentos vão garantir melhores condições de trabalho para servidores e um atendimento digno à população. A Prefeitura vai modernizar as unidades do Marabá, Vila Cidade Morena, Paulo Coelho Machado, Itamaracá, Vila Cox, Parque do Sol e Complexo Nova Bahia. Será assinada também, a ordem de início de serviço para a construção da USF Parati.

A população da capital receberá uma nova sede do Centro de Referência da Mulher, que atualmente funciona anexo ao CEM, com oferta de atendimentos em todos os ciclos de vida da mulher, incluindo a linha materno infantil. A unidade oferta atendimento em diversas especialidades médicas, com uma média de 2,1 mil atendimentos por mês.

No esporte e lazer, o Parque Tarsila do Amaral será contemplado com o projeto de Eficiência Energética. Além disso, as praças do Jardim Centenário e Santa Felicidade serão revitalizadas, para garantir mais qualidade de vida aos campo-grandenses. A prefeitura vai entregar as arenas esportivas nos bairros Nova Campo Grande e Zé Pereira, além de revitalizar campos de futebol do Aero Rancho, Vila Popular e Indubrasil.

No esporte, a estreia da pista de Motocross no Parque Jacques da Luz é sem dúvida um marco para a modalidade, que receberá no dia 26 de agosto o Campeonato Brasileiro, realizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). O equipamento público foi construído no mês de julho e espera receber apenas neste evento, a participação de mais de 600 pilotos e um público estimado de 30 mil pessoas.

Os distritos também serão contemplados neste calendário, com o lançamento da construção de uma área pública de esporte e lazer e a reforma da Base da Guarda Civil Metropolitana em Anhanduí.

Ainda na segurança, a prefeitura está investindo na reforma das bases da Guarda Civil Metropolitana da região do Imbirussu e do Parque Ayrton Senna.

Para garantir o atendimento da Assistência Social cada vez melhor, a prefeitura vai revitalizar os CRAS Estrela Dalva, Jardim Aeroporto, Nossa Senhora Aparecida.

Neste mês de agosto, a capital vai ser palco de grandes eventos, shows e muita festança. Eventos já tradicionais do calendário festivo de aniversário como o Festival do Sobá, Festival da Cultura Indígena e Exposição Nacional de Orquídeas, além dos Jogos Abertos de Campo Grande integram a programação.

Na cultura e turismo, a Prefeitura já iniciou a revitalização da Praça dos Imigrantes. Merece destaque o Parque Turístico Municipal, um sonho que começa nesse aniversário, com o lançamento da pedra fundamental na área de acesso à Cachoeira do Céuzinho, na antiga usina hidrelétrica do Córrego Ceroula, instalado em uma área de 28 hectares às margens da Estrada Municipal CG-060, inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula.

Reunindo música, artes cênicas, artes visuais, gastronomia, economia criativa e turismo, vem aí o 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos Cultura e Turismo. O evento, que vai acontecer durante quatro dias, na Esplanada Ferroviária, irá receber mais de 80 atrações artísticas. A programação que tem início às 9h e estende-se até às 22h diariamente, contará com apresentações de dança, espetáculos teatrais e circenses, exposição de obras e performances artísticas ao vivo. Também haverá shows com grandes nomes da música regional e nacional, como João Bosco e Vinícius, Hermanos Irmãos e Zé Geraldo, Os Gonzagas, Filho dos Livres e Chicão Castro.

No dia 26 de agosto, aniversário da capital, está garantido o tradicional desfile cívico e a corrida do Facho, na Rua 13 de Maio esquina com a Afonso Pena. A Marcha para Jesus também está confirmada para o mesmo dia, na Praça do Rádio Clube.

Prestigiando o evento de lançamento de calendário de 124 anos de Campo Grande na noite desta segunda-feira, o presidente da Associação dos Moradores do Portal Caiobá, Jafé dos Santos enalteceu o pacote de investimento anunciado pela prefeitura. “Esse pacote é uma grande conquista para nós que moramos em Campo Grande e a escolhemos como nossa cidade. Vemos que nossa Capital tem crescido e nos últimos anos se tornou uma das cidades que mais se desenvolve e cresce no Brasil. Acredito que estamos no caminho certo, a prefeitura está fazendo um bom trabalho, acredito que daqui alguns anos vamos ver Campo Grande em um patamar mais alto do que já se encontra”, disse.

“Nossa expectativa é das melhores principalmente para os bairros periféricos. Estamos ansiosos com o início das obras de pavimentação do Jardim Noroeste. A gente vem lutando há anos por benfeitoria e estamos colocando crédito nesse pacote de investimentos, acreditando que as coisas boas vão acontecer para o nosso bairro, um dos mais carentes em infraestrutura e segurança de Campo Grande”, apontou Carlos Henrique Faustino Rosa, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Noroeste.

José Geraldo Balejo Jara prestigiou o evento no Armazém Cultural, como representante da comunidade do Jardim Morada Verde. Ele ressaltou os investimentos da administração municipal na cidade e disse que os bairros têm sentido a presença do poder público. “Esse anúncio aqui hoje representa para as comunidades um recomeço. Hoje estamos vendo a retomada de um desenvolvimento e assim, vendo a nossa amada cidade se tornar verdadeiramente uma Capital dos sonhos, Capital das realizações e do progresso”, disse o presidente da associação dos moradores.

