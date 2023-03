'Deputado Amarildo Cruz não faleceu, notícia é falsa', diz assessor

O deputado Amarildo Cruz (PT), de 60 anos, está em estado grave internado no Hospital da Proncor em Campo Grande (MS), para onde foi levado 4ª.feira (15.mar). Ele não faleceu, como afirmaram nesta 5ª alguns veículos de imprensa. O estado do político, entretanto, é delicado.

"Saiu a notícia de que o deputado faleceu, essa notícia é falsa, não procede", disse o chefe de gabinete de Amarildo, Paulo Barbosa.

Mostramos antes aqui no MS Notícias, que Amarildo havia tido uma parada cardiorrespiratória e foi entubado.

Amarildo está no 5ª mandato, tendo sido eleito com 17.249 votos em 2022. Ele integra a bancada do PT, na Casa de Leis. Ganhou prestígio político por defender as causas sociais, sempre trabalhando pelo fortalecimento dos servidores e do serviço público. Foi um dos fundadores do Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul, atual Sindifiscal/MS, onde foi secretário geral e presidente. Buscou a união da categoria, conseguiu avanços significativos e contribuiu em momentos importantes da história do sindicato.

No quarto mandato, ele havia ficado como suplente e assumiu depois que Cabo Almi (PT) faleceu em decorrência de Covid-19.