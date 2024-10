Polícia registra queda de 47% nos crimes durante eleições em MS

O balanço final da Operação Eleições 2024, divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), apontou uma redução de 47,37% no número de crimes registrados durante o pleito municipal. Comparado a 2020, o número de ocorrências caiu de 496 para 261 neste ano.

De acordo com o secretário-executivo de Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva, o planejamento antecipado e o uso estratégico dos recursos foram fundamentais para o sucesso da operação. "Dessa forma conseguimos empregar o efetivo de forma estratégica, naqueles locais em que a inteligência nos indicou haver necessidade, o que tornou a operação mais eficaz”, afirmou.

Crimes eleitorais

Durante o primeiro turno das eleições, foram registrados 67 crimes eleitorais em Mato Grosso do Sul. As ocorrências mais comuns foram boca de urna (12), compra de votos (11) e transporte ilegal de eleitores (11). Além disso, houve seis tentativas de violação do sigilo do voto e outras seis de prejudicar os trabalhos eleitorais.

Prisões e apreensões

O primeiro turno também resultou em 12 prisões em flagrante, incluindo quatro candidatos, sete eleitores e um colaborador da Justiça Eleitoral. Foram apreendidos R$ 1.725,00 em dinheiro e 2.373 panfletos e santinhos de candidatos envolvidos em boca de urna. "Houve ainda uma grande quantidade de derramamento de material de propaganda próximo aos locais de votação”, destacou Wagner.

Reforço de efetivo e equipamentos

A operação mobilizou um reforço de 3.413 policiais e agentes, além de quatro aeronaves (três helicópteros e um avião), 683 viaturas e quatro embarcações. O monitoramento das ocorrências foi feito em tempo real, tanto por forças estaduais quanto federais e municipais, que atuaram no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Integração e coordenação

Durante a operação, o CICC esteve interligado ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, facilitando a coordenação das forças envolvidas, como a Sejusp, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar, CIOPS, Guarda Civil Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Abin e Tribunal Regional Eleitoral.

A Operação Eleições 2024 teve início no dia 22 de agosto, com a elaboração do Plano Estadual de Atuação Integrada, e foi encerrada no dia 6 de outubro, após a finalização da apuração dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral.