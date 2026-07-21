Lula autoriza compra de fazenda em Jaraguari e amplia reforma agrária para 300 famílias em MS

A autorização do Incra para a compra da Fazenda Paraíso, em Jaraguari, por R$ 95,7 milhões, representa uma das maiores conquistas recentes da reforma agrária em Mato Grosso do Sul. A área, que poderá beneficiar cerca de 300 famílias, é resultado de um processo de diálogo, mobilização e articulação política conduzido pelo Governo Lula, em parceria com parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) e movimentos sociais de luta pela reforma agrária.

Landmark Rios e o presidente Lula em Campo Grande | Foto: Pedro Roque

Nos últimos meses, a pauta da reforma agrária ganhou força em Mato Grosso do Sul após a mobilização da Frente Unitária Agrária, formada por sete movimentos sociais do campo, durante a Jornada de Março das Mulheres da Unitária Agrária.

As manifestações, que incluíram a ocupação da sede do Incra em Campo Grande e o bloqueio da BR-163, pressionaram o Governo Federal a intensificar o diálogo sobre a situação das famílias acampadas e culminaram na visita do presidente nacional do Incra, César Aldrighi, ao Estado. Nesse processo, o deputado federal Vander Loubet, a deputada federal Camila Jara, a deputada estadual Gleice Jane e o vereador Landmark Rios acompanharam as agendas institucionais e defenderam prioridade para o avanço da reforma agrária em Mato Grosso do Sul, em articulação com o superintendente do Incra-MS, Paulo Roberto, e a superintendente do MDA-MS, Marina Nunes, fortalecendo o diálogo entre os movimentos sociais e o Governo Federal para acelerar as políticas de reforma agrária no Estado.

O trabalho coletivo teve reflexos concretos. Em março, durante reunião entre o Incra Nacional, parlamentares e movimentos sociais, foi anunciada a destinação de cerca de R$ 100 milhões para aquisição de áreas destinadas à reforma agrária em Mato Grosso do Sul. Agora, a autorização para a compra da Fazenda Paraíso confirma que esse compromisso começa a se transformar em realidade para centenas de famílias.

Durante o Aroma de Março, mobilização organizada pela Frente Unitária da Reforma Agrária, mulheres dos movimentos sociais entregaram uma pauta de reivindicações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo mais investimentos para a reforma agrária, a aquisição de novas áreas para assentamentos e o fortalecimento da agricultura familiar. A iniciativa reuniu organizações que integram os principais movimentos de luta pela reforma Agrária no estado, como MST, UGT, MLCRA, MPL, CTB, FETTAR e CUT, reforçando a unidade dos movimentos na defesa do acesso à terra.

Lula e Janja recebem representantes da Frente Unitária da Reforma Agrária. Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República.

Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Governo Federal retomou investimentos na reforma agrária, reestruturou o Incra, ampliou o orçamento destinado à política de acesso à terra e voltou a criar assentamentos após anos de paralisação. Em Mato Grosso do Sul, esse novo momento é resultado da união entre Governo Lula, parlamentares do PT e movimentos populares, que seguem trabalhando para garantir terra, produção de alimentos e desenvolvimento para quem vive e trabalha no campo.