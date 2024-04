Em Brasília, Zeca e Vander pedem reorganização da estrutura da Funai em MS

Cumprindo agenda em Brasília nesta terça-feira (23.abr.24), o deputado estadual Zeca do PT, acompanhado pelo deputado federal Vander Loubet, esteve na sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para uma audiência com a presidente do órgão, Joenia Wapichana.

"Estamos em Brasília para defender pautas importantes em favor do Mato Grosso do Sul", escreveu Zeca em suas redes sociais.

Durante a reunião, os parlamentares defenderam a viabilização de recursos para atender demandas das comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul.

Outra pauta foi a reorganização da estrutura do órgão no estado. Zeca e Vander solicitaram a transferência da Coordenação Regional (CR) da Funai de Ponta Porã para Amambai a fim de garantir uma maior proximidade da Fundação com grandes núcleos de aldeias.

Ainda com esse objetivo, pediram a criação de uma Coordenadoria Técnica Local (CTL) da Funai em Nioaque.