Em menos de 24h, ex-vereador acusado de grilagem é preso pela PF

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta 4ª.feira (21.fev.24) o ex-vereador Ademir César Mattoso, de Ponta Porã (MS).

Ele foi capturado escondido numa residência em Três Lagoas (MS).

Como mostramos aqui no MS Notícias, Mattoso e um ex-servidor da prefeitura de Ponta Porã, foram alvos da Operação ‘Res Publica’, deflagrada na 3ª.feira (20.fev.24), contra uma organização criminosa que invadia e vendia terras públicas da União na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Ontem, a Justiça Federal também expediu sete mandados de busca e apreensão e de afastamento de mais servidores públicos. Ao menos um dos alvos seria funcionário da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Todos os envolvidos são acusados de corrupção e estelionato. Todos estão usando tornozeleira eletrônica, incluindo um contador. Os nomes dos demais alvos não foram revelados.

PRESO E ALVO DE ATENTADO

Em março do ano passado, César Mattoso foi preso durante a Operação Bárbaros por fraude processual e comunicação falsa de crime, mas o processo foi arquivado por falta de provas. Naquela ocasião, o também vereador de Ponta Porã (MS), Rafael Modesto (PSDB), foi alvo e afastado de suas funções por 180 dias. Na época, a PF cumpriu seis mandados de busca e apreensão na Câmara de Vereadores da cidade, bem como nas residências dos alvos da operação.

A PF continuou investigando a grilagem de terras da União, envolvendo o ex-vereador.

Em dezembro, a casa de Mattoso foi alvejada a tiros e até hoje, porém, o atentado não foi esclarecido.