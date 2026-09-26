Em uma semana Vander cresce e empata com Contar na corrida ao Senado

A disputa pelas duas vagas de Mato Grosso do Sul no Senado Federal apresenta mudança na intenção de voto entre Capitão Contar (PL) e Vander Loubet (PT), segundo pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência divulgada neste sábado (26.set.26).

Na pesquisa estimulada para o primeiro voto, Vander aparece com 20% das intenções, enquanto Contar registra 21%. Na rodada anterior, realizada entre 14 e 18 de setembro, os percentuais eram de 19,8% e 22%, respectivamente.

Com a variação, Vander cresceu 1.40 ponto percentual, enquanto Contar recuou 1 ponto percentual. A diferença entre os dois caiu de 2,2 para 1 ponto percentual.

Embora os percentuais atuais ainda apresentem uma diferença numérica de 1 ponto, os resultados colocam os dois candidatos dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais da pesquisa.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Vander também registrou crescimento.

O deputado federal passou de 13,6% para 14%, uma alta de 0,4 ponto percentual em uma semana. Contar, por outro lado, passou de 15% para 14,4%, uma redução de 0,6 ponto.

A distância entre os dois, que era de 1,4 ponto percentual na pesquisa anterior, agora é de 0,4 ponto, com Contar em 14,4% e Vander em 14%.

O levantamento atual foi realizado entre os dias 21 e 25 de setembro, com 2.000 moradores de 16 anos ou mais em 30 municípios de Mato Grosso do Sul. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

PRIMEIRO VOTO

Na estimulada, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) permanece à frente, com 33% das intenções de voto.

Na sequência aparecem Capitão Contar, com 21%, e Vander Loubet, com 20%. Soraya Thronicke (PSB) registra 8%, enquanto os demais candidatos aparecem com percentuais inferiores a 1%.

Na rodada anterior, Azambuja tinha 32,5%, Contar 22% e Vander 19,8%.

A pesquisa está registrada sob os protocolos BR-09348/2026 e MS-09415/2026.