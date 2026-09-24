Pesquisa AtlasIntel revela Lula com 46,3% dos votos válidos no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45,8% das intenções de voto no 1º turno, contra 43,4% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta 4ª.feira (23.set.26).

Na sequência, Renan Santos (Missão) registra 4,5%, seguido por Augusto Cury (Avante), com 2,1%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 1,3% e Romeu Zema (Novo), 0,9%.

Outros candidatos somam 0,8%. Brancos e nulos representam 0,7%, enquanto 0,5% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Considerando apenas os votos válidos, quando são excluídos brancos e nulos, Lula chega a 46,3%, contra 43,9% de Flávio Bolsonaro.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 17 de setembro, Lula passou de 44,1% para 45,8%. Flávio Bolsonaro avançou de 41,7% para 43,4%.

SEGUNDO TURNO

Em um eventual 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente registra 47,7% das intenções de voto, contra 47,4% do senador.

A diferença de 0,3 ponto percentual está dentro da margem de erro de 1 ponto percentual da pesquisa. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 50,2% e Flávio, 49,8%.

No levantamento anterior, Flávio tinha 47,2% contra 46,8% de Lula. Na nova rodada, o cenário passou a registrar vantagem numérica de Lula, mas permanece dentro da margem de erro.

A pesquisa também simulou confrontos de Lula com outros candidatos. Contra Romeu Zema, o presidente aparece com 47,6%, ante 42,2% do ex-governador.

No cenário com Ronaldo Caiado, Lula registra 46,6%, contra 44% do ex-governador de Goiás. Contra Augusto Cury, são 46,2% a 39,4%.

Já diante de Renan Santos, Lula aparece com 46,5%, enquanto o candidato do Missão marca 31,2%.

IMAGEM E REJEIÇÃO

A pesquisa também avaliou a imagem dos principais nomes políticos apresentados aos entrevistados.

Lula tem 46% de imagem positiva e 53% de negativa. Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena após condenação por tentativa de golpe, registra os mesmos percentuais.

Flávio Bolsonaro aparece com 44% de imagem positiva e 55% negativa. Outros 1% dos entrevistados não souberam responder.

Entre os demais nomes avaliados estão Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

Alcolumbre registra 3% de imagem positiva e 82% negativa. Motta tem 3% de avaliação positiva e 76% negativa.

Na pergunta sobre rejeição, quando o entrevistado indica em quem não votaria de jeito nenhum, Lula aparece com 51,6% e Flávio Bolsonaro com 50,6%.

METODOLOGIA

A AtlasIntel ouviu 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório.

A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04739/2026.