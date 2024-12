Ex-superintendente de Cultura é morto a facadas e tem carro roubado

O professor universitário e ex-superintendente de Cultura de Campo Grande, Roberto Figueiredo, de 68 anos, foi encontrado morto em sua residência, no bairro São Francisco, na madrugada desta 6ª feira (13.dez.24). A Polícia Civil acredita que o crime tenha sido um latrocínio — roubo seguido de morte.

O corpo foi descoberto pela irmã de Roberto, por volta das 4 horas da manhã. A vítima estava nua e apresentava sinais de violência, com uma facada no pescoço e lesões que indicam agressões com pauladas. A casa não tinha marcas de arrombamento, levantando a suspeita de que o autor tenha entrado na residência com o consentimento da vítima.

Foram levados o carro da vítima, um Jeep Renegade, além de uma televisão e um celular. O veículo foi visto posteriormente circulando na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. A polícia segue investigando o paradeiro do veículo e possíveis envolvidos.

Roberto Figueiredo

Roberto Figueiredo tinha uma carreira destacada na área da educação e da cultura. Professor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ele coordenava o grupo teatral da instituição, "Senta que o Leão é Manso", e era reconhecido por sua direção artística em adaptações teatrais, como a obra "Sonhos de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare.

Na área pública, Roberto ocupou cargos importantes, incluindo o de diretor da Fundação de Cultura de Campo Grande na gestão de Nelsinho Trad e o de superintendente de Cultura no governo de Adriane Lopes, entre março de 2023 e abril deste ano. Em 2021, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a comenda “Professora Maria Ildonei de Lima Pedra”, em reconhecimento à sua contribuição à educação.