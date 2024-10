Bando faz casal refém durante roubo de R$ 70 mil em loja na Capital

A Polícia Militar prendeu um homem identificado apenas como Matheus, suspeito de participação no roubo de R$ 70 mil em dinheiro e roupas de uma loja localizada no Residencial Bela Laguna, em Campo Grande, na segunda-feira (28). Outros quatro comparsas estão foragidos, e o caso segue sob investigação.

Conforme apurado, o proprietário da loja recebeu uma ligação de um suposto cliente pelo WhatsApp por volta das 15h30, informando que estava na frente do estabelecimento e gostaria de provar algumas peças. No entanto, a vítima explicou que estava realizando uma entrega e que retornaria em breve para atendê-lo.

Assim que voltou, o proprietário avisou o suposto cliente, sem desconfiar de que estava sendo atraído para uma emboscada. Pouco depois, dois indivíduos entraram na loja e começaram a experimentar roupas. Em seguida, um terceiro homem se aproximou armado e anunciou o assalto. Eles renderam o proprietário e sua esposa, amordaçaram as vítimas com fita adesiva e os trancaram no banheiro junto com o cachorro. Durante o crime, o casal foi agredido e ameaçado.

O grupo fugiu levando R$ 30 mil em dinheiro, R$ 40 mil em roupas, uma televisão e uma moto Honda Biz. Após a fuga, as vítimas conseguiram se libertar e buscaram ajuda no Batalhão da PM da Coophavila, onde relataram o ocorrido e forneceram informações sobre os suspeitos.

A polícia identificou que cinco homens participaram do crime: os dois que entraram primeiro, Matheus, que foi o terceiro e usava capuz para não ser reconhecido (pois já havia comprado no local), e outros dois que ainda não foram identificados.

Nas diligências, os policiais localizaram os objetos roubados em uma casa abandonada no bairro Aero Rancho e encontraram o carro utilizado no crime próximo ao local. Matheus foi detido em uma casa da região, onde estava com a chave do carro, além de confessar a participação no roubo. Com ele, foram apreendidos R$ 8,1 mil e o controle da televisão roubada.