Dupla é presa após esfaquear dono de mercearia em roubo na Capital

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf) prendeu na 5ª feira (5.dez.24) dois homens identificados como R.M.A., de 44 anos, e M.M.M., de 35 anos, suspeitos de praticar dois crimes graves em Campo Grande: um roubo no bairro Tiradentes e uma tentativa de latrocínio na Vila Santo Eugênio.

O primeiro crime ocorreu no dia 27 de novembro, em uma loja de cosméticos no bairro Tiradentes. Por volta das 16h, a dupla chegou ao estabelecimento em uma motocicleta e abordou a proprietária, uma idosa de 74 anos. Durante a ação, os suspeitos subtraíram perfumes, dinheiro e o celular da vítima, utilizando violência física.

Dois dias depois, em 29 de novembro, os mesmos indivíduos tentaram roubar uma mercearia na Vila Santo Eugênio, por volta das 6h30. Segundo as investigações, os homens fingiram ser clientes: um pediu um refrigerante enquanto o outro anunciou o assalto.

Após a vítima, um comerciante de 42 anos, informar que não tinha dinheiro no caixa, os criminosos desferiram golpes com faca e chutes, deixando-o gravemente ferido. O ataque foi interrompido após a mãe do comerciante gritar de dentro do imóvel, o que levou os suspeitos a fugirem. A vítima foi socorrida por familiares e permanece internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

As investigações conduzidas pela Derf levaram à localização e prisão da dupla na 5ª feira. Os homens foram detidos na Avenida Mascarenhas de Moraes enquanto tentavam se deslocar para Dois Irmãos do Buriti. Eles estavam em um caminhão que transportava a motocicleta usada nos crimes, uma Yamaha XTZ 125cc.

Durante a abordagem, foram apreendidas roupas, capacetes e outros objetos usados pelos autores nas ações criminosas. Em depoimento, os suspeitos confessaram os crimes e foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio e roubo majorado.

A Polícia Civil segue investigando a possível ligação dos indivíduos com outros delitos na região.