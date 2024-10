Roubo de Hilux termina com dois bandidos mortos pelo Choque em CG

Dois bandidos suspeitos de roubar uma caminhonete Toyota Hilux foram mortos em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite de 2ª feira (21.out.24), em Campo Grande. O veículo havia sido roubado de um morador do bairro Moreninhas, que foi ameaçado com armas de fogo na porta de sua residência.

O roubo ocorreu por volta das 20h. Segundo a vítima, os criminosos colocaram uma arma em seu pescoço e o ameaçaram de morte caso ele reagisse. Após o crime, a dupla fugiu com a caminhonete. A vítima informou à polícia que o veículo possuía rastreador, o que possibilitou a rápida localização.

Durante o patrulhamento, o Batalhão de Choque encontrou a Hilux na Avenida Gury Marques, trafegando na contramão. Teve iniciou uma perseguição e os suspeitos tentaram fugir por uma estrada vicinal. Apesar das ordens de parada, a dupla ignorou as instruções, e a equipe policial efetuou disparos nos pneus para deter o veículo.

Ao pararem o carro, o condutor desceu com uma arma em punho e foi atingido pelos disparos da polícia. O passageiro também atirou contra os policiais, que revidaram, ferindo-o gravemente. Ambos foram socorridos pela equipe do Choque e levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitária, mas não resistiram.

O local foi isolado e periciado sob a supervisão do delegado plantonista Felipe Madeira e da perícia criminal. As armas usadas pelos suspeitos foram apreendidas para investigação. A caminhonete Hilux foi encaminhada à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). Até o fechamento desta edição, as identidades dos ladrões ainda não haviam sido divulgadas.