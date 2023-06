Filiação de Adriane Lopes no PP será maior ato político da história de MS

Campo Grande irá, na tarde desta 5ª feira (1.jun.23), sediar o maior ato político da história de Mato Grosso do Sul. A Prefeita da Capital de quase 1 milhão de habitantes, com um PIB superior a R$ 30 bilhões, Adriane Lopes, irá se filiar ao Partido Progressista, às 18h, no Clube Estoril.

A ficha da chefe do executivo Municipal será assinada ao lado das maiores lideranças políticas de MS e do país, como por exemplo a senadora, Tereza Cristina; presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; Presidente do PP e senador Ciro Nogueira; Presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro e Prefeitos do interior de MS e outras autoridades. O evento deve ter a presença de cerca de duas mil pessoas.



“Para Campo Grande, me filiar ao PP é um passo muito importante e histórico. Esta decisão nos dá mais força para obter recursos e aprovar projetos para nossa cidade. Nós temos uma bancada federal de 49 deputados e 6 senadores. Ao todo, são mais de 466 prefeitos, sendo 23 em Mato Grosso do Sul. O evento será grandioso e marca uma nova história política e administrativa na minha história como Prefeita da Capital”, explicou a chefe do Executivo Municipal, Adriane Lopes.



A partir da filiação da Prefeita de Campo Grande, o PP terá Prefeitos nos dois maiores colégios eleitorais do Estado. A Capital concentra 1/3 da população de MS, com mais de 940 mil habitantes. O convite para Adriane surgiu da senadora de MS, Tereza Cristina, após o primeiro turno das eleições de 2022.



PP



O Progressistas é um partido político brasileiro de centro-direita. Fundado e registrado definitivamente em 1995. Conta com quase 500 Prefeitos, 49 Deputados Federais, 6 Senadores, 2 Deputados Estaduais e 1 vereador na Capital.



SERVIÇO



O evento de Filiação começa às 18h no Clube Estoril que fica Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista.