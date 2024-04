lançada na ALEMS com trilha musical e muitas doações

Em cerimônia na manhã desta terça-feira (23) foi lançada no âmbito do legislativo a Campanha do Agasalho, iniciativa do Governo do Estado que visa

atender as famílias em situação de vulnerabilidade tenham casacos e cobertores para se manterem aquecidas durante os meses frios.

O lançamento da Campanha teve a participação da 1ª dama Mônica Riedel, secretário de Administração, Frederico Felini, deputados estaduais, servidores da casa, que encheram as caixas de arrecadação com suas doações .

A trilha mundial do evento foi a música de “Quanto vale um abraço”, de composição de Danielle Katayama, e interpretada por Larissa Siste e Kleber Nogueira, todos servidores da ALEMS.



“Com essa música inspiradora, damos início a campanha na Assembleia. Como entoa os versos da canção, vamos abrir o coração e abraçar quem necessita. Até o dia 26 de maio, vamos nos mobilizar, por meio dos gabinetes, da Escola do Legislativo e secretarias. Vamos dar uma bela contribuição para que nosso gesto sirva de exemplo para outras instituições. Nossos servidores são sensíveis às causas sociais e isso nos motiva”, destacou o presidente.

Mônica Riedel enfatizou o valor das doações. “Este esforço dos servidores públicos ecoa o compromisso contínuo dos Poderes e órgãos estaduais em promover carinho e cuidado aos mais vulneráveis durante o inverno. A apresentação desta música me surpreendeu ainda mais, pois é mais uma entrega de afeto e abraço dos funcionários da Assembleia. Vamos usá-la na campanha, que este ano promete aquecer muitos corações”.

Caixas de arrecadação estão na entrada da ALEMS, secretarias, autarquias e fundações. Também há pontos de coleta no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (DPGE), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul (Anoreg-MS), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Conselho Regional de Farmácia (CRF).