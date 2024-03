Lula diz que pescou peixe de 47 kg em Porto Murtinho; Janja duvida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou nesta 3ª feira (19.mar.2024) que já pescou um peixe da espécie Jaú de 47 KG em Porto Murtinho (MS).

A primeira-dama, Janja da Silva, duvidou do feito do petista, afirmando que só acreditaria vendo fotos e vídeos do momento.

A declaração foi durante o prêmio Mulheres da Água, promovido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. “Sou bom pescador, se vocês não sabem, eu já peguei, em porto murtinho (MS) um jaú de 47 kg que a Janja não acredita que eu peguei esse peixe. Peguei junto com o Zeca do PT. Tinha muita gente no barco que viu que eu peguei aquele peixe. Já cansei de pegar pintado lá em Porto Martinho também” , declarou. Assista:

Lula disse ainda que pesca com um anzol que não machuca os animais. “Eu tenho 1.000 peixes no lago do Alvorada e eu não pego eles com anzol cor de Rosa, mas o meu anzol não tem garra. É como se fosse um brinco. Eu pego o peixe e solto o peixe sem ele estar machucado".

Durante discurso, Lula defendeu a quantidade ministérios no governo, que atualmente são 38. “Quem sabe um dia as pessoas percebam nesse país que o problema do país não é ter 10, 20 ou 30 ministérios. O problema do Brasil é não ter os ministérios que cuidem das coisas específicas que precisam ser cuidadas”, argumentou.

O presidente disse que pratica pesca esportiva no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto. Para ele, a atividade funciona como uma “terapia” e vê a atividade como grande potencial econômico para o Brasil. "

19.03.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de homenagem às vencedoras da 1a Edição do Prêmio Mulheres das Águas, no teatro do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Em sua rede social o presidente celebrou o evento de valorização de mulheres brasileiras.

"Meu governo tem um compromisso muito sério com o desenvolvimento de ações em defesa e de incentivo às mulheres brasileiras. Porque acreditamos que não há democracia sem diversidade. Não há desenvolvimento social ou econômico sem inclusão. Não há justiça sem reparação histórica. Não há país forte sem reconhecimento e valorização da força, do trabalho e do saber de todas as suas mulheres. Um compromisso, por exemplo, de combate à histórica desigualdade salarial entre homens e mulheres", disse o presidente brasileiro.

"Não posso começar a minha fala de outra maneira que não seja parabenizar cada uma dessas mulheres pela premiação Mulheres das Águas. E ressaltar que, se elas receberam um prêmio, nós fomos presenteados ao ouvir tantas histórias emocionantes e inspiradoras. A conexão entre as mulheres e as águas vai muito além do papel de cuidado e nutrição. Ela é profundamente simbólica. Refletem a força, a resiliência e a grandeza das mulheres", continuou o líder.

PREMIAÇÃO

A empresária Joice Carla Marques ganhou o Prêmio Mulheres das Águas na categoria 'Pesca Amadora e Esportiva'. O empreendimento turístico de Joice em Corumbá (MS) apresenta o Pantanal às pescadoras valorizando a sustentabilidade na pesca esportiva.

Organizado pelo Ministério da Pesca, a iniciativa premiou mulheres que se destacaram em ações e trabalhos nas áreas de pesca e aquicultura, “promovendo sustentabilidade, justiça social, respeito aos territórios e dignidade humana”.

Segundo o governo, mulheres de 23 Estados e do Distrito Federal se inscreveram para os 7 troféus da noite.

Eis as ganhadoras: