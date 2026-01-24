Lula não afirmou que 'pobres nasceram só para trabalhar'; extrema direita criou fake news

Circulam nas redes sociais publicações que atribuem ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a declaração de que pessoas 'pobres não nasceram para estudar'. O vídeo é produto de fake news.

O conteúdo, que soma milhões de visualizações, distorce um discurso feito pelo presidente em evento oficial no Rio de Janeiro.

A fala ocorreu em 16 de janeiro de 2026, durante cerimônia na Casa da Moeda em comemoração aos 90 anos do salário mínimo.

As publicações afirmam que Lula teria defendido que pobres deveriam apenas trabalhar, e não estudar.

No entanto, o trecho viralizado foi retirado de contexto e altera o sentido original da declaração.

Captura de tela feita em 22 de janeiro de 2026 de uma publicação no X mostra um vídeo produto de fake news da extrema direita.

Durante o discurso, Lula abordava a história do salário mínimo e as desigualdades sociais no país.

Segundo o presidente, a remuneração mínima nunca garantiu plenamente direitos básicos como moradia, educação e alimentação.

Ele atribuiu isso à falta de prioridade histórica dada às políticas voltadas à população de baixa renda.

“Se vocês pegarem a história do Brasil e podem pegar da proclamação da República até o dia de hoje, vocês vão contar nos dedos da cabeça os presidentes que se preocuparam em resolver o problema da renda do povo mais humilde. Porque, no Brasil, educação e saúde e salário é coisa para gente que estudou, para gente que tem dinheiro. Os pobres são tratados como se fossem invisíveis”, afirma.

Na sequência, Lula criticou o atraso histórico do país na criação de universidades.

Ele citou que a primeira universidade brasileira foi fundada apenas em 1920, mais de quatro séculos após a chegada dos portugueses.

Como comparação, mencionou que a República Dominicana criou sua primeira universidade poucas décadas após a colonização.

Ao tratar desse contexto, o presidente utilizou uma linguagem enfática para criticar a visão histórica sobre os pobres.

“Por que será que acontecia isso? É porque pobre não precisa estudar, porra! Vocês nasceram só para trabalhar! Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico, que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar”.

Na continuação do discurso, Lula reforça que a fala se trata de uma crítica a esse pensamento.

“Mas aqui não. Aqui, nós temos que ser cortador de cana, fazedor de prédio. (...) É uma profissão muito valiosa, mas a gente também quer ser engenheiro, a gente quer ser doutor, a gente quer ser médico, a gente quer ser professor. E o que precisa fazer? O que precisa fazer é dar oportunidade”.

O vídeo completo do evento está disponível em transmissão oficial do Canal Gov no YouTube. Clique abaixo:

A análise do contexto mostra que Lula não defendeu a exclusão educacional dos pobres, mas criticou uma lógica histórica que limitou o acesso da população de baixa renda à educação superior.

Mas políticos de extrema direita e páginas do grupo adversário de Lula inventaram a fake news e espalharam a mesma.