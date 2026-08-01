Reinaldo sentencia Nelsinho à sua suplência ao Senado

Sob orientação de Reinaldo Azambuja (PL), o senador Nelsinho Trad (PSD) vai retirar a própria candidatura ao Senado para assumir a primeira suplência na chapa do ex-governador nas eleições de 2026.

A decisão foi fechada na tarde desta sexta-feira (31), após Azambuja bater o martelo sobre a composição da chapa majoritária do PL.

Com isso, Nelsinho abre mão do projeto de disputar uma nova vaga ao Senado para permanecer na base política liderada pelo ex-governador.

A reportagem já havia adiantado que Reinaldo colocaria Nelsinho contra a parede: caso insistisse em manter candidatura própria, deixaria de ser tratado como aliado e passaria à condição de adversário político do grupo comandado pelo ex-governador.

Na prática, o recado foi direto. Não haveria espaço para uma terceira candidatura ao Senado dentro da mesma base política. Diante desse cenário, Nelsinho optou por retirar a candidatura e aceitar a primeira suplência de Reinaldo Azambuja.