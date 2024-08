MP investiga doações irregulares de casas populares em Porto Murtinho

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento preparatório para apurar possíveis ilegalidades nas doações de casas habitacionais realizadas pela prefeitura de Porto Murtinho, localizada a 454 quilômetros de Campo Grande.

A medida foi anunciada via edital publicado no Diário Oficial do MPMS nesta 5ª feira (8.ago.24), assinado por Lia Paim Lima, promotora de Justiça em substituição legal na Promotoria de Justiça de Porto Murtinho.

O procedimento teve origem em uma denúncia encaminhada ao órgão ministerial, que citava uma entrevista de rádio em que o prefeito Nelson Cintra teria confirmado interferência no sorteio das unidades habitacionais, levantando dúvidas sobre a transparência e lisura da ação.

Em março deste ano, o MS Notícias divulgou uma notícia sobre o caso, com o áudio do prefeito, a partir de uma denúncia feita pelo vereador Helton Atelle. “Tive acesso ao áudio onde ele declara numa rádio local que foi o responsável juntamente com a esposa por doação de uma casa popular para um indivíduo aqui da cidade! Sendo que o correto é se inscrever no programa habitacional e cumprir os critérios pertinentes ao programa habitacional. De posse desse áudio estou elaborando uma denúncia para o Ministério Público, cabe uma investigação dessas informações. Toda população murtinhense quer saber se houve ou não influência por parte do prefeito. Essa mesma denúncia será apresentada na câmara municipal também.”, disse Helton na ocasião ao MS Notícias.

Mais Investigações

Outro edital, também assinado pela promotora Lia Paim Lima, anuncia a abertura de outro procedimento preparatório para investigar possíveis utilizações ilegais de verbas e veículos oficiais do município de Porto Murtinho. No entanto, essas investigações estão sendo conduzidas sob segredo de Justiça.