Morre Antônio Ferreira Barbosa, pai da prefeita Adriane Lopes

Antônio Ferreira Barbosa, pai da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, morreu aos 71 anos, nesta 2ª feira (21.ago.23).

Em razão do falecimento do pai, a prefeita adiou o evento de lançamento da pedra fundamental do Parque Turístico Municipal de Campo Grande – Cachoeiras do Ceuzinho, previsto para as 15 horas desta 2ª.

"Em respeito à família, todos os eventos do calendário festivo dos 124 anos previstos para esta segunda-feira serão adiados. A nova data do evento será informada posteriormente", disse a assessoria da Chefe do Executivo municipal.

Adriane que chegou em Campo Grande aos 9 anos de idade, vinda da terra natal, Grandes Rios, no Paraná, citou o legado do seu pai no dia em que tomou posse como prefeita, em 4 de abril de 2022. "Sou filha da Gislene [Gisleni Garcia Barbosa], do Antônio e irmã da Fernanda [Áfer Fernanda Barbosa]. Nos mudamos para Campo Grande na década de 80. Meu pai veio para Campo Grande porque ele tinha um restaurante industrial no Paraná e ele veio ofertar para a empresa que construía o Shopping Campo Grande a alimentação", contou na época.

Depois disso, de acordo com Adriane, o pai montou na Capital a Chuá sorvetes, nessa época a prefeita já era adolescente. "Eu aprendi a trabalhar desde jovem. Aprendi que tudo que eu queria conquistar teria que ter o meu esforço. Eu não medi esforços para mudar a realidade e mudar a minha história. Os meus pais são trabalhadores, são pessoas idôneas, dignas, que me ensinaram a trabalhar para conquistar o que eu queria. E não me envergonho de dizer que eu vendi sorvete de porta-em-porta para pagar a minha faculdade de direito".

Além da esposa e filhas, Antônio deixou os dois netos, Bruno e Matheus, filhos de Adriane.

