Ministro Dario Durigan cumpre agenda em MS

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, desembarca em Campo Grande para uma rodada de dois dias de reuniões focadas no cenário econômico e na transição do sistema de impostos. Entre esta quinta (30.jul.26) e a 6ª feira (31.jul.26), a agenda oficial intercala negociações com o alto escalão do governo de Mato Grosso do Sul, lideranças do setor industrial e a bancada federal do estado.

O roteiro tem início com foco na aproximação com o empresariado local.

"Será uma oportunidade importante para estreitarmos a parceria com o governo do Mato Grosso do Sul e conversar com empresários do estado sobre políticas públicas destinadas a fortalecer o setor produtivo, promover o desenvolvimento do estado, criar oportunidades de emprego e melhorar a qualidade de vida da população", pontuou o ministro.

O primeiro compromisso ocorre na quinta-feira, às 17h, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), onde Durigan senta à mesa com o presidente da federação, Sérgio Longen, e com o secretário de Estado da Fazenda, Flávio César. Logo depois, às 17h45, o ministro atende a imprensa em coletiva, antes de participar de um encontro com lideranças empresariais no auditório da entidade. A programação do dia termina com um jantar institucional.

IBS NA MESA COM RIEDEL

Na 6ª feira, o eixo das discussões passa para o funcionamento da máquina de arrecadação e os impactos da Reforma Tributária. A manhã começa às 8h na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-MS), onde o ministro pauta especificamente o modelo de transição e a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) em reunião técnica que inclui superintendentes e coordenadores da pasta estadual.

O alinhamento direto com o chefe do Executivo sul-mato-grossense acontece na sequência. Às 10h30, Durigan tem reunião agendada com o governador Eduardo Riedel, no gabinete do Governo do Estado.

A pauta política se amplia ao meio-dia, durante um almoço que deve concentrar a bancada federal de Mato Grosso do Sul, além de representantes dos Poderes, instituições públicas, financeiras e do setor produtivo. Antes de deixar Campo Grande, o ministro faz uma visita institucional ao complexo de aquários do Bioparque Pantanal, às 14h.