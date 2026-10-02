O que fazer quando o voo atrasa ou é cancelado: guia prático

Chegar ao aeroporto e descobrir que seu voo sofreu alterações pode transformar uma viagem planejada em um momento de estresse. Saber o que fazer quando o voo atrasa ou é cancelado permite que você tome decisões rápidas, proteja seus direitos e minimize os impactos na sua programação.

A situação frustra qualquer viajante, mas a responsabilidade de amparar o passageiro é da companhia aérea. Conhecer os procedimentos corretos e a assistência a que você tem direito faz toda diferença para resolver o problema com agilidade e reprogramar sua viagem com outro passagens aéreas baratas.

Atraso e cancelamento: qual a diferença na prática

Embora as duas situações causem transtornos, o que fazer quando o voo atrasa não é exatamente igual ao que acontece quando o voo é cancelado. A diferença principal está no status da viagem: no atraso, o voo ainda deve acontecer; no cancelamento, aquele voo específico deixa de operar.

Atraso de voo

No atraso, a partida acontece depois do horário previsto, mas o voo continua programado. Nesse caso, a companhia aérea deve manter o passageiro informado a cada 30 minutos sobre a nova previsão de saída.

Quando o atraso passa de 4 horas, o passageiro pode escolher entre aguardar, remarcar o voo ou solicitar reembolso, de acordo com as alternativas apresentadas pela companhia.

Cancelamento de voo

No cancelamento, o voo original não será realizado. Por isso, a companhia deve apresentar alternativas imediatas ao passageiro, como reacomodação em outro voo, remarcação para uma nova data ou reembolso.

A diferença prática é que, no cancelamento, não é necessário esperar um prazo mínimo para ter acesso a essas opções.

O que fazer nas primeiras horas ainda no aeroporto

Vá o mais rápido possível ao balcão da companhia aérea, pois o atendimento é por ordem de chegada e estar bem posicionado pode fazer diferença. Enquanto aguarda na fila, tente contato por outros canais.

Ligue para a companhia, pois pode ser mais rápido conseguir atendimento por telefone. Aplicativos e redes sociais também podem agilizar o processo. Mantenha seu celular carregado e com créditos para facilitar a comunicação.

Solicite informações claras sobre o motivo do problema e a previsão de normalização. Pergunte sobre as opções disponíveis para reacomodação, reembolso ou remarcação.

Não aceite promessas verbais sem documentação. Peça sempre protocolos de atendimento, números de referência e, se possível, confirmações por escrito ou e-mail das soluções propostas.

Assistência material obrigatória: o que a companhia deve oferecer

A assistência material varia conforme o tempo de espera. A partir de 1 hora de atraso, a companhia deve fornecer meios de comunicação, como internet ou telefone. Depois de 2 horas, deve custear alimentação. A partir de 4 horas, também entram hospedagem e transporte, quando houver necessidade de pernoite.

Se o atraso passar de 4 horas ou se o voo for cancelado, o passageiro pode escolher entre reembolso integral, remarcação sem custo adicional ou reacomodação no próximo voo disponível, inclusive em companhia parceira.

Resumo da assistência por tempo de espera:

1 hora: comunicação gratuita.

2 horas: alimentação.

4 horas: hospedagem e transporte, quando aplicável.

Cancelamento: reembolso, remarcação ou reacomodação imediata.

Como documentar tudo: comprovantes, horários e comunicados

Fotografe o painel do aeroporto com o status do voo, o horário exibido e a indicação de atraso ou cancelamento. Esse registro pode ajudar em uma reclamação posterior.

Peça à companhia, no balcão ou pelo aplicativo, a declaração que confirma o problema e a justificativa informada. Também guarde protocolos, nomes de atendentes e prints de conversas por chat, app ou e-mail.

Mantenha comprovantes de despesas extras, como alimentação, transporte ou hospedagem pagos por conta própria. Esses documentos podem ser necessários para solicitar reembolso ou compensação.

Registros essenciais para guardar

Reúna bilhetes, cartões de embarque, e-mails de confirmação, comunicados da companhia, prints, protocolos e recibos em uma pasta digital ou física.

Prazos importantes para conhecer

A companhia deve comunicar alterações no voo com pelo menos 72 horas de antecedência. Se isso não acontecer e o passageiro comparecer ao aeroporto, a empresa deve apresentar as alternativas previstas.

Canais oficiais para reclamações

Procure primeiro os canais da companhia aérea. Se a resposta não resolver o problema, registre a reclamação no consumidor.gov.br, onde as principais empresas têm até 10 dias para responder.

Checklist: o que fazer quando o voo atrasa ou é cancelado

Mantenha este roteiro prático sempre acessível para agir com rapidez quando necessário:

Dirija-se imediatamente ao balcão da companhia aérea

Solicite informações oficiais sobre o motivo e previsão de solução

Fotografe painéis, comunicados e documentos relevantes

Peça a declaração formal de atraso ou cancelamento por escrito

Anote todos os protocolos de atendimento e nomes de funcionários

Exija a assistência material conforme o tempo de espera

Guarde comprovantes de todas as despesas extras realizadas

Escolha entre reacomodação, reembolso ou remarcação conforme sua necessidade

Mantenha cópias digitais de todos os documentos em nuvem

Registre reclamação formal se a assistência não for prestada adequadamente

Perguntas frequentes

Posso receber indenização além da assistência material?

Se o atraso causar prejuízos financeiros como perda de conexão ou reserva de hotel, a companhia aérea é responsável por arcar com esses custos. Além disso, dependendo da situação e dos transtornos causados, você pode ter direito a compensação adicional por danos morais ou materiais.

A companhia pode se recusar a oferecer assistência?

É dever da companhia disponibilizar as informações necessárias ao passageiro e fornecer as assistências previstas na lei. Se a empresa se recusar a oferecer auxílio, é possível pedir a Declaração de Atraso de Voo diretamente no balcão. Essa declaração comprova a falha no atendimento.

Quanto tempo tenho para reivindicar meus direitos?

Você tem até 5 anos para exigir seus direitos em caso de voo atrasado ou cancelado. Esse prazo permite que você busque compensação mesmo após o ocorrido, desde que tenha a documentação adequada comprovando o problema e os prejuízos sofridos.

Enfrentar imprevistos com voos exige conhecimento dos seus direitos e ação rápida no aeroporto. Documentar cada etapa, exigir a assistência devida e manter registros organizados são atitudes que protegem você de prejuízos maiores e facilitam qualquer reivindicação futura.

Estar preparado para lidar com situações de atraso ou cancelamento transforma um problema potencialmente caótico em algo gerenciável. Saber exatamente o que fazer quando o voo atrasa ou é cancelado garante que você mantenha o controle da situação e chegue ao seu destino com o mínimo de transtornos possível.