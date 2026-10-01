Lula é entrevistado nesta 5ª no Flow Podcast

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, estará no Flow Podcast nesta 5ª.feira (1º.out.26), enquanto quatro de seus adversários participam do último debate presidencial da TV Globo antes do primeiro turno.

A entrevista está marcada para 20h45. O debate da Globo começa às 21h30, após o Jornal Nacional. Os dois programas, portanto, terão parte da transmissão simultânea.

A participação de Lula no Flow foi confirmada na 4ª.feira (30.set.26), mesmo dia em que a equipe do presidente comunicou oficialmente à Globo que ele não compareceria ao debate.

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DEBATE NA TV GLOBO

O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli.

Sem Lula, estarão no debate Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). A presença de Zema foi autorizada após decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, considerando a composição atual da bancada do partido.

O debate acontece três dias antes do primeiro turno, marcado para domingo (4.out.26).

A Globo decidiu manter o programa mesmo sem o candidato à reeleição.

A ausência também encerra o primeiro turno sem a participação de Lula em debates na TV aberta com os demais candidatos. No encontro promovido pela Band, o presidente não compareceu e concedeu entrevista à Record no mesmo período. Outro debate previsto para a campanha acabou cancelado após as ausências de candidatos.

ENTREVISTA SERÁ NO MESMO HORÁRIO

Esta não será a primeira vez que Lula participa do Flow.

Durante a eleição de 2022, o então candidato concedeu entrevista ao podcast antes do segundo turno. A transmissão chegou a superar 1 milhão de espectadores simultâneos.

Agora, a participação ocorre em um momento diferente da campanha. Enquanto Lula estiver no podcast, os adversários estarão reunidos no debate da TV Globo.

A campanha do presidente não apresentou publicamente uma justificativa oficial que vincule a ausência no debate à entrevista no Flow.

A imprensa também publicou avaliações atribuídas a integrantes e aliados da campanha sobre a estratégia de evitar o confronto direto. Isso se deve ao fato de a campanha de Flávio Bolsonaro fazer uso de muitas fake news para atacar o adversário. A avaliação é que se defender as fake news ao vivo seria danoso a imagem do líder que o presidente Lula.

QUATRO CANDIDATOS NO DEBATE

O debate da Globo terá quatro blocos. Dois terão temas determinados e outros dois serão destinados a assuntos livres.

Flávio Bolsonaro, Caiado, Augusto Cury e Zema poderão fazer perguntas entre si.

Pelas regras divulgadas pela emissora, cada candidato terá dois minutos para formular pergunta e réplica. O participante que responder terá três minutos, divididos entre resposta e tréplica.

A transmissão começa às 21h30 pela TV Globo e também será disponibilizada pelos canais e plataformas digitais da emissora.

ELEIÇÃO SERÁ NO DOMINGO

O primeiro turno das eleições presidenciais acontece neste domingo (4.out.26).

Além de presidente, o candidato terá de escolher dois senadores, deputados estaduais e federais.

Desses, apenas os senadores terão mandatos de 8 anos, enquanto os demais tem mandatos de 4 anos.