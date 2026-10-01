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01 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Lula é entrevistado nesta 5ª no Flow Podcast

Programa começa às 20h45

18.10.2022 Lula participa do Flow Podcast, entrevistado pelo apresentador Igor 3K, com transmissão ao vivo pelo canal do podcast no YouTube. Foto: Ricardo Stuckert18.10.2022 Lula participa do Flow Podcast, entrevistado pelo apresentador Igor 3K, com transmissão ao vivo pelo canal do podcast no YouTube. Foto: Ricardo Stuckert
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, estará no Flow Podcast nesta 5ª.feira (1º.out.26), enquanto quatro de seus adversários participam do último debate presidencial da TV Globo antes do primeiro turno.

A entrevista está marcada para 20h45. O debate da Globo começa às 21h30, após o Jornal Nacional. Os dois programas, portanto, terão parte da transmissão simultânea.

A participação de Lula no Flow foi confirmada na 4ª.feira (30.set.26), mesmo dia em que a equipe do presidente comunicou oficialmente à Globo que ele não compareceria ao debate.

Assista ao Flow clicando no seguinte link: https://www.youtube.com/@FlowPodcast/streams

DEBATE NA TV GLOBO

O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli.

Sem Lula, estarão no debate Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). A presença de Zema foi autorizada após decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, considerando a composição atual da bancada do partido.

O debate acontece três dias antes do primeiro turno, marcado para domingo (4.out.26).

A Globo decidiu manter o programa mesmo sem o candidato à reeleição.

A ausência também encerra o primeiro turno sem a participação de Lula em debates na TV aberta com os demais candidatos. No encontro promovido pela Band, o presidente não compareceu e concedeu entrevista à Record no mesmo período. Outro debate previsto para a campanha acabou cancelado após as ausências de candidatos.

ENTREVISTA SERÁ NO MESMO HORÁRIO

Esta não será a primeira vez que Lula participa do Flow.

Durante a eleição de 2022, o então candidato concedeu entrevista ao podcast antes do segundo turno. A transmissão chegou a superar 1 milhão de espectadores simultâneos.

Agora, a participação ocorre em um momento diferente da campanha. Enquanto Lula estiver no podcast, os adversários estarão reunidos no debate da TV Globo.

A campanha do presidente não apresentou publicamente uma justificativa oficial que vincule a ausência no debate à entrevista no Flow.

A imprensa também publicou avaliações atribuídas a integrantes e aliados da campanha sobre a estratégia de evitar o confronto direto. Isso se deve ao fato de a campanha de Flávio Bolsonaro fazer uso de muitas fake news para atacar o adversário. A avaliação é que se defender as fake news ao vivo seria danoso a imagem do líder que o presidente Lula.  

QUATRO CANDIDATOS NO DEBATE

O debate da Globo terá quatro blocos. Dois terão temas determinados e outros dois serão destinados a assuntos livres.

Flávio Bolsonaro, Caiado, Augusto Cury e Zema poderão fazer perguntas entre si.

Pelas regras divulgadas pela emissora, cada candidato terá dois minutos para formular pergunta e réplica. O participante que responder terá três minutos, divididos entre resposta e tréplica.

A transmissão começa às 21h30 pela TV Globo e também será disponibilizada pelos canais e plataformas digitais da emissora.

ELEIÇÃO SERÁ NO DOMINGO

O primeiro turno das eleições presidenciais acontece neste domingo (4.out.26). 

Além de presidente, o candidato terá de escolher dois senadores, deputados estaduais e federais. 

Desses, apenas os senadores terão mandatos de 8 anos, enquanto os demais tem mandatos de 4 anos. 

Tags: Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Flow Podcast, Kassio Nunes Marques, Lula, primeiro turno, Record, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, TV Globo
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