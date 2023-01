Pai de assassino em MS, bolsonarista invadiu o Planalto no DF

O morador de Bela Vista (MS), Adair Senna, um dos bolsonaristas de Mato Grosso do Sul que promoveu ataque terrorista na sede dos poderes democráticos em Brasília (DF), no domingo (8.jan.23), é pai de Thiago Giovani Demarco Senna, que enfiou uma mangueira de ar no ânus do funcionário do pai, Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, em 2017, e o matou, num lava jato da família em Campo Grande (MS).

O criminoso contou com a ajuda de William Henrique Larrea, naquele ano. Eles introduziram a mangueira de ar comprimido na vítima, no lava jato pertencente ao bolsonarista. Wesner chegou a ser socorrido, ficou 11 dias internado na Santa Casa da Capital e faleceu no dia 14 de fevereiro de 2017.

Em vídeo publicado no domingo, o pai do assassino explica como fez para invadir o Planalto. "Aquela hora que nós chegamos, deu a impressão que não íamos conseguir, porque estava fechado realmente a portaria tudo por policiais. Mas nós observamos que os policiais não reagiram, eles lançavam bombas de gás, mas passava por cima de nós e caía dentro d'água. Daí nós invadimos, quando nós invadimos, umas 100 pessoas, aí arrombou as portas de vidro e tomamos conta. Agora é só vitória, a sensação é tremenda. Vamos ficar aqui até tomar o Congresso Nacional e tomar conta de tudo", relatou emocionado o terrorista. Eis o vídeo:

Mostramos aqui no MS Notícias que a invasão terrorista ocorreu às 15h, pouco depois, eles já haviam depredado e saqueado o prédio público. Eles só foram contidos após por volta das 17h o presidente Lula (PT) decretar a intervenção federal do Distrito Federal, que vale até o dia 31 de janeiro.

Na manhã desta 2ª.feira (9.jan.23), a Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército fizeram uma operação no quartel-general do Exército, em Brasília, para desmontar o acampamento.

O ministro do Supremo Tribunal Federal mandou que sejam desmontados os QGs terroristas em frente aos quartéis de todo o país.