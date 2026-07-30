"Eleitoreiro", rebate Vander sobre "fuga" de empresas ao Paraguai

O deputado federal e pré-candidato ao Senado Vander Loubet (PT) classificou como "eleitoreiro" o discurso da oposição que atribui ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a transferência de empresas brasileiras para o Paraguai. Segundo ele, a comparação ignora diferenças estruturais entre os dois países e desconsidera indicadores da economia brasileira.

"Basta consultar as diferenças, não apenas de dimensões populacionais e territoriais, mas de conjunturas e demandas econômicas bem distintas", apontou Vander.

"O Brasil tem muito mais indústrias, por exemplo. Abriga mais de 210 milhões de habitantes, precisa ter redes de proteção social e financiar serviços públicos em escala continental. Além disso, nossa quantidade de indústrias é a maior da América Latina, que resulta numa carga tributária de 33% do PIB", disse. "Nossos irmãos paraguaios vêm avançando, o que é ótimo para o país e para todo nosso continente. Porém, as diferenças são gritantes", acrescentou.

Vander afirmou que o Paraguai possui uma estrutura tributária simplificada e mecanismos voltados à atração de investimentos, como o regime de maquila e a alíquota de 10% do imposto de renda. Para ele, essas condições não podem ser comparadas diretamente à realidade brasileira.

As declarações respondem ao discurso do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), que tem citado uma suposta migração de empresários brasileiros para o país vizinho.

"Só pode ser um sinal de desespero ou falta de conhecimento argumentativo. Alinhar só os pontos que interessam ao discurso é muito fácil. Quero ver fazer as comparações", desafiou.

"Não precisa ir muito longe, é só medir os parques industriais e bases comerciais para ver qual economia precisa de proteção contra concorrências desiguais".

O parlamentar também defendeu as políticas voltadas ao setor produtivo implementadas pelo governo federal, citando programas de crédito, renegociação de dívidas e incentivo aos pequenos negócios.

"O oposicionismo anti-Lula não cita as ações de Lula porque perderia o discurso".

Entre as medidas mencionadas por Vander estão os programas Acredita, Brasil Soberano, Procred 360 e Desenrola. Segundo o parlamentar, as iniciativas ampliaram o acesso ao crédito, facilitaram a renegociação de dívidas e fortaleceram empresas diante de cenários econômicos adversos.

Ao encerrar, Vander apontou indicadores econômicos para sustentar a defesa da política econômica do governo.