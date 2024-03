Prefeito Iunes de Corumbá Penaliza População Carente em Troca de Apoio Político

O comportamento do prefeito Marcelo Iunes em Corumbá está cada vez mais em sintonia com as práticas retrógradas e autoritárias que lembram um passado sombrio da política brasileira. Em um ato de retaliação contra a população mais carente da cidade, Iunes não hesitou em utilizar de nomeações políticas para recompensar seus aliados na Câmara Municipal, em detrimento do bem-estar dos cidadãos.

A nomeação do sobrinho de um vereador agressor, no mesmo dia em que a votação controversa foi realizada e posteriormente suspensa pela Justiça, é apenas mais um exemplo de como o prefeito coloca os interesses pessoais e políticos acima do interesse público.

SANTA CASA DE CORUMBÁ

Enquanto isso, a Santa Casa de Corumbá, instituição vital para o atendimento médico da comunidade, demitiu o pai e um irmão do pré-candidato à prefeitura, Dr. Gabriel, em um claro ato de represália.

É inaceitável que a população mais vulnerável seja usada como moeda de troca nesse jogo político sujo.

OPERA MS SERÁ PREJUDICADO

A demissão do médico Dr. Ozeas, que desempenha um papel fundamental no Programa OPERA MS, é uma afronta à saúde pública e penaliza aqueles que mais precisam de assistência médica na região. Com cerca de 15 operações por semana, Dr. Ozeas é um dos profissionais mais dedicados e comprometidos com o bem-estar dos pacientes em Corumbá.

A gestão de Marcelo Iunes está mais preocupada em recompensar seus apoiadores políticos do que em garantir serviços públicos de qualidade para a população. Essa prática nefasta só contribui para o agravamento dos problemas sociais e de saúde em Corumbá, demonstrando uma completa falta de responsabilidade e compromisso com o bem-estar dos cidadãos. A população não pode mais tolerar esse tipo de comportamento mesquinho e egoísta por parte de seus representantes políticos. É hora de exigir transparência, ética e verdadeiro compromisso com o interesse público.