"Recurso do DSEI-MS estava capturado por entidade", diz diz Camila Jara

A deputada federal Camila Jara (PT-MS) afirmou neste sábado (20.jun.26), durante evento de entrega de veículos do DSEI-MS, em Campo Grande, que os investimentos na saúde indígena vão além da renovação da frota e precisam ser acompanhados de estrutura, financiamento e respeito aos territórios. A parlamentar fez uma crítica, sem citar nominalmente, à gestão da Missão Evangélica Caiuá, que comandou por anos a saúde indígena no Estado e agora foi substituída.
“Quando a gente se depara com o DSEI de Mato Grosso do Sul, a gente vê que parte do recurso estava capturado por uma entidade e isso nos levou às condições que nós estamos aqui”, disse a parlamentar.
Camila ressaltou que a entrega dos mais de 90 novos veículos, entre caminhonetes e vans, representa mais do que a renovação de frota.
“Parece só a entrega de carro e de caminhonete, mas para quem está aqui, para as lideranças que estão aqui, sabe o quanto esses carros fazem diferença na hora que um parente bate na porta e pede socorro”, afirmou durante o discurso a uma plateia de lideranças que acompanhou a entrega.
Para a deputada, a nova gestão responsável pela saúde indígena deve enfrentar problemas estruturais deixados pela anterior.
“A gente vê que precisa das unidades reformadas para que médicos, fisioterapeutas e enfermeiros façam o atendimento adequado”, disse.
Segundo Camila, a chegada dos veículos impacta diretamente situações de urgência nas aldeias, mas não resolve sozinha as demandas das comunidades indígenas.
“As lideranças que estiveram aqui falaram que só o carro não basta. A gente precisa da gasolina”, afirmou, defendendo a necessidade de articulação entre parlamentares estaduais e federais para garantir o abastecimento da frota.
Durante o discurso, a deputada também relacionou a pauta indígena ao cenário político nacional e citou uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agenda com lideranças indígenas.
“Eu estava lá junto com o presidente Lula quando ele subiu a rampa do Palácio do Cacique Raoni. E ele deu um recado ao povo brasileiro: ele sabe que vocês chegaram aqui antes da gente e que os esforços do Estado devem estar voltados para suprir essas demandas”, disse.
Camila afirmou ainda que a pauta indígena enfrenta disputas políticas e resistências no Congresso.
“Tem muita gente lutando contra a gente. Quando passou o marco temporal, foi um dos dias mais difíceis para representar o povo de Mato Grosso do Sul”, declarou.
Segundo ela, a saúde indígena está diretamente ligada à demarcação de terras e à garantia de condições mínimas de permanência nos territórios.
“Saúde indígena começa com a demarcação dos territórios para que a gente possa prestar o atendimento lá na base”, concluiu.
Desde 2025, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) passou a atuar como entidade de apoio à execução de serviços e contratos no âmbito do SUS, em articulação com o Ministério da Saúde e, em algumas frentes, com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). A gestão da política de saúde indígena, no entanto, segue sob responsabilidade da SESAI.