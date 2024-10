Rose vê campanha positiva e diz que não vai desistir de Campo Grande

Rose Modesto (União Brasil), candidata derrotada no segundo turno das eleições em Campo Grande, falou com a imprensa logo após a divulgação oficial dos resultados da votação e disse que não vai desistir de Campo Grande. Ela obteve 48,53% dos votos, totalizando 172.184, contra os 51,47% da prefeita reeleita Adriane Lopes (PP), que recebeu 182.616 votos.

Rose destacou o esforço feito ao longo da campanha e mostrou-se satisfeita com o que foi construído. “Uma eleição disputada já no primeiro turno. O sentimento é de que boa parte da cidade queria nossa eleição, mas o importante é sair do processo fazendo o que precisava ser feito. Sentimento de dever cumprido", afirmou.

Sobre seu futuro político e profissional, a candidata mencionou a necessidade de descanso e revelou já ter recebido convites para retomar o trabalho na Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) ou ingressar na iniciativa privada.

Rose também comentou sobre os desafios enfrentados durante a campanha, mencionando o impacto das fake news que circularam ao longo do processo eleitoral. Apesar das dificuldades, ela reafirmou seu compromisso com Campo Grande: “Não desistirei de Campo Grande”, disse, deixando o futuro político em aberto.